Кінець демократії: що станеться, якщо Китай обжене США в галузі високих технологій

Аналітики спрогнозували невтішне майбутнє для країн Заходу.

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Аналітики із SCSP опублікували звіт, де спрогнозували, що станеться, якщо Китай стане світовим технологічним лідером. Подробиці повідомляє voanews.com.

Експерти запропонували уявити світ, "у якому авторитарна держава контролює цифрову інфраструктуру, займає домінантне становище на світових технологічних платформах, контролює засоби виробництва критично важливих технологій і використовує нову хвилю технологій загального призначення, таких як біотехнології та нові енергетичні технології, щоб впливати на суспільство, економіку та армію". Все це, на думку аналітиків, може призвести до того, що в майбутньому Китай, а не США, завдяки розвитку нових технологій отримуватиме трильйони доларів доходу ф використовуватиме свій вплив, щоб довести, що автократія, а не демократія, є найвищою формою правління.

У звіті йдеться про активне просування Китаєм ідеї "суверенного" інтернету, коли певні держави обмежують потік інформації для своїх громадян, і де Китай розробляє і, можливо, контролює ключові технології, що підтримують критично важливу інфраструктуру в різних країнах світу.

Аналітики попереджають про те, що за такого сценарію збройні сили США втратять свою технологічну перевагу над Китаєм та іншими конкурентами, і Китай зможе припинити постачання "мікроелектроніки й інших найважливіших технологічних ресурсів".

Джон Гантсман, колишній посол США в Китаї, сказав, що американці взагалі не знають, наскільки Китай випереджає США в деяких технологіях. Гантсман, який сьогодні обіймає посаду віцеголови Ford Motor Company, заявив, що, наприклад, у розробці електромобілів КНР як мінімум на 5 років випереджає США.

За його словами, США мають наздогнати Китай в одних певних сферах і зберегти перевагу в інших.

"Те, що наші народи роз'єднані, — це недобре, — сказав він. — Роз'єднання лише посилює відчуження, непорозуміння та нестабільність у глобальному масштабі та порушує безпеку".

Раніше ми повідомляли про те, що в КНР спекулянти продають нові телефони Apple утридорога.