Самый тихий дрон в мире получил ионный двигатель: что известно о Silent Ventus (видео)

БПЛА может продержаться в воздухе 4 мин. 30 сек., но скоро время полета увеличат до 15 мин.

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Компания Undefined Technologies заявляет, что ее новый беспилотник, работающий благодаря ионному двигателю, поступит на рынок в 2024 году. Подробности осветило издание newatlas.com.

БПЛА Silent Ventus не оснащен пропеллерами, вместо них он получил две решетки электродов, генерирующие электрические поля высокого напряжения. За счет полей происходит процесс ионизации молекул кислорода и азота, в результате чего высвобождаются положительно заряженные электроны, создающие тягу.

Компания впервые продемонстрировала свою разработку в 2020 году. Тогда устройство продержалось в воздухе 25 сек. По словам разработчиков, дрон издавал около 90 дБ шума, отчего назвать его бесшумным было нельзя, потому как шум такой громкости генерирует, к примеру, фен.

После этого БПЛА доработали и теперь оно может летать на протяжении 4,5 мин. При этом уровень шума снизили до 75 дБ. Модель продолжают усовершенствовать. Инженеры надеются, что им удастся продлить время полета до 15 мин., а шум снизить до 70 дБ.

Пока не известно, сколько будет стоить БПЛА и сможет ли он доставлять грузы. Журналисты считают, что беспилотник создавался именно для этой цели — доставки посылок. Разработчики ничего не говорят об этом, а пока только рекламируют устройство, как самый тихий дрон в мире.

Фокус писал о том, что недавно был анонсирован беспилотник от Teledyne FLIR. устройство стоимостью около 10 тыс. долларов США будет использоваться правоохранителями, спасателями, медиками, инженерами и, возможно, военными.

Информировали также, что защитники Украины получили на передовую БПЛА Black Hornet. Данную модель разработала компания Teledyne FLIR. Эти дроны компактные и тихие, поэтому используются украинскими солдатами преимущественно для разведки и слежки.