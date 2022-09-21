Найтихіший дрон у світі отримав іонний двигун: що відомо про Silent Ventus (відео)

БПЛА може протриматись у повітрі 4 хв. 30 сек., але незабаром час польоту збільшать до 15 хв.

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Компанія Undefined Technologies заявляє, що її новий безпілотник, який працює завдяки іонному двигуну, опиниться на ринку у 2024 році. Подробиці висвітлило видання newatlas.com.

БПЛА Silent Ventus не оснащений пропелерами, замість них він отримав дві решітки електродів, що генерують електричні поля високої напруги. За рахунок полів відбувається процес іонізації молекул кисню та азоту, внаслідок чого вивільняються позитивно заряджені електрони, що створюють тягу.

Компанія вперше продемонструвала свою розробку у 2020 році. Тоді пристрій протримався у повітрі 25 сек. За словами розробників, дрон видавав близько 90 дБ шуму, чому назвати його безшумним не можна було, тому що шум такої гучності генерує, наприклад, фен.

Після цього БПЛА допрацювали, і тепер він може літати протягом 4,5 хв. При цьому рівень шуму знизили до 75 дБ. Модель продовжують удосконалювати. Інженери сподіваються, що їм вдасться продовжити час польоту до 15 хв, а шум знизити до 70 дБ.

Поки не відомо, скільки коштуватиме БПЛА і чи зможе він доставляти вантажі. Журналісти вважають, що безпілотник створювався саме для цього — доставки посилок. Розробники нічого не говорять про це, а поки що рекламують пристрій, як найтихіший дрон у світі.

Фокус писав про те, що нещодавно анонсували безпілотник від Teledyne FLIR. Пристрій вартістю близько 10 тис. доларів США використовуватиметься правоохоронцями, рятувальниками, медиками, інженерами та, можливо, військовими.

Інформували також, що захисники України отримали на передову БПЛА Black Hornet. Цю модель розробила компанія Teledyne FLIR. Ці дрони компактні і тихі, тому використовуються українськими солдатами переважно для розвідки та стеження.