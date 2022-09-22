Инженеры придумали простой механизм, сделавший дроны быстрее и экономнее (видео)

Новая конструкция избавила БПЛА от необходимости наклоняться при движении — всю работу выполняют пропеллеры.

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Американские ученые из Калифорнийского университета в Беркли разработали новую конструкцию для квадрокоптеров, которая увеличивает скорость полета и снижает расход энергии. Об этом проекте сообщило издание New Atlas.

Традиционные квадрокоптеры — дроны с четырьмя пропеллерами, перемещаются, наклонясь в нужную сторону, но такой подход увеличивает лобовую площадь и, как результат, сопротивление воздуха. Американские инженеры представили беспилотники под названием QUaRTM, который расшифровывается как "квадрокоптер с неподвижным механизмом наклона ротора". Они взяли прямоугольный корпус и присоединили к нему четыре стойки с моторами, но не статичные, как обычно, а с подпружиненными шарнирами, позволяющими вращать их в стороны.

Благодаря этому экспериментальная модель дрона может наклонять пропеллеры в нужную сторону, вместо того, чтобы кренить все устройство целиком. Пружины удерживают винты параллельно корпусу до тех пор, пока уровень тяги не преодолеет усилие — после этого лопасти наклоняются на 20 градусов в направлении полета. Таким образом дрон двигается вперед, оставаясь в горизонтальном положении и сохраняя обычное аэродинамическое сопротивление.

В мире уже существуют дроны и пилотируемые транспортные средства, которые могут наклонять винты в направлении полета, однако в большинстве случаев поворот осуществляет специальный электропривод. В отличие от них, QUaRTM не тратит ни капли лишней энергии, ведь всю работу выполняет тяга.

Ученые испытали возможности дрона во время экспериментов. Выяснилось, что при использовании механизма наклона аппарат смог разогнаться на 12,5% быстрее, а также показал лучшую скоростную маневренность (его максимальная "безаварийная крейсерская скорость" оказалась выше на 7,5%). В то же время, механизм снизил энергопотребление более чем на 20% при скорости 15 м/с до 20 м/с. Это значит, что БПЛА будет медленнее расходовать заряд батареи и сможет дольше проработать без подзарядки.

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