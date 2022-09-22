Інженери придумали простий механізм, який зробив дрони швидшими й економнішими (відео)

Нова конструкція позбавила БПЛА необхідності нахилятися під час руху — всю роботу виконують пропелери.

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Американські вчені з Каліфорнійського університету в Берклі розробили нову конструкцію для квадрокоптерів, яка збільшує швидкість польоту й знижує витрати енергії. Про цей проєкт повідомило видання New Atlas.

Традиційні квадрокоптери — дрони з чотирма пропелерами, переміщуються, нахиляючись у потрібний бік, але такий підхід збільшує лобову площу і, як наслідок, опір повітря. Американські інженери представили безпілотники під назвою QUaRTM, який розшифровується як "квадрокоптер із нерухомим механізмом нахилу ротора". Вони взяли прямокутний корпус і приєднали до нього чотири стійки з моторами, але не статичні, як завжди, а з пружними шарнірами, що дозволяють обертати їх убік.

Завдяки цьому експериментальна модель дрона може нахиляти пропелери в потрібну сторону, замість того, щоб нахилити весь пристрій цілком. Пружини утримують гвинти паралельно корпусу до тих пір, поки рівень тяги не подолає зусилля — після цього лопаті нахиляються на 20 градусів у напрямку польоту. Так дрон рухається вперед, залишаючись у горизонтальному положенні та зберігаючи звичайний аеродинамічний опір.

У світі вже існують дрони та пілотовані транспортні засоби, які можуть нахиляти гвинти в напрямку польоту, однак у більшості випадків поворот здійснює спеціальний електропривід. На відміну від них, QUaRTM не витрачає жодної краплі зайвої енергії, адже всю роботу виконує тяга.

Учені випробували можливості дрона під час експериментів. З'ясувалося, що за використання механізму нахилу апарат зміг розігнатися на 12,5% швидше, а також показав найкращу швидкісну маневреність (його максимальна "безаварійна крейсерська швидкість" виявилася вищою на 7,5%). Водночас механізм знизив енергоспоживання більш ніж на 20% за швидкості 15 м/с до 20 м/с. Це означає, що БПЛА повільніше витрачатиме заряд батареї та зможе довше пропрацювати без підзарядки.

Раніше писали, чому в Україні діє заборона на польоти квадрокоптерів. Наразі запускати безпілотники дозволено виключно військовим, як і знімати відео за їхньою допомогою.

У Таїланді компанія Pulse X представила величезні квадрокоптери для перевезення військових. Літальні апарати дозволять медикам швидше добиратися на поле бою, а також евакуювати повітрям поранених.