РФ будет использовать второсортные технологии и тратить огромные деньги на импорт

Мнение бывшего российского высокопоставленного чиновника Олега Вьюгина и брюссельских аналитиков.

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Экс-сотрудник министерства финансов РФ и Банка "Россия", Олег Вьюгин, рассказал, как именно работают санкции США против России, пишет businessinsider.com.

Санкции против России ударят по технологической промышленности России, заявил бывший чиновник Олег Вьюгин в интервью информагентству Reuters. По его словам, эта отрасль в РФ очень сильно зависит от импорта, поэтому россиянам придется "переизобрести велосипед". Иными словами, в стране-агрессоре будут придумывать технологии, которые уже давно существуют во всем остальном цивилизованном мире.

Вьюгин уверен, что технологическое развитие России пойдет на спад, если ситуация вокруг санкций не улучшится в ближайшее время.

"Этот спад мы будем наблюдать годами, развитие технологий затормозится из-за санкций, введенных в связи с нападением РФ на Украину", — подчеркнул он. "Когда дело доходит до технологий, Россия полагается на импорт, но импорт пострадал от санкций и бойкотов. В результате стране придется разрабатывать собственные продукты для замещения импорта".

Экс-чиновник также добавил, что весь мир будет двигаться вперед, а России придется использовать только "второсортные технологии" и "тратить огромные ресурсы на воссоздание того, что уже существует в мире, но не может быть импортировано".

"Комментарии Вьюгина контрастируют с положительной оценкой экономики президентом РФ Владимиром Путиным. В начале сентября Путин заявил, что экономика страны справляется с западными санкциями. Спустя почти 7 месяцев после вторжения ВС РФ на территорию Украины, экономика России кажется все еще устойчивой, так как поддерживается экспортом энергоносителей", — говорится в материале.

Однако импорт в Россию сильно сократился, что проявляется в рекордно высоком положительном сальдо счета текущих операций в размере $70,1 млрд во второй половине 2022 года. Положительное сальдо счета текущих операций является ключевым показателем торговых и инвестиционных потоков, а торговля является важным компонентом мера.

Россия пыталась противостоять санкциям за счет импорта из стран, не подпадающих под санкции, или отечественными вариантами товаров. Но в целом импортозамещение провалилось, отметили эксперты из брюссельского аналитического центра Bruegel.

"Высокотехнологичные продукты разрабатываются с использованием ресурсов многих стран, но немногие из них могут функционировать без участия Европейского Союза или США", — пишут аналитики. "В результате отдельная экономика не может воспроизвести возможности глобальной сети".

В Bruegel отмечают, что импорт полупроводниковых микросхем, авиационных деталей и медицинских товаров сильно пострадал. Например, российский государственный перевозчик "Аэрофлот " уже начал снимать запасные части с работающих самолетов из-за нехватки поставок, вызванной санкциями, сообщало агентство Reuters в августе.

"Если ситуация не изменится, в России будет происходить постепенное снижение уровня технологического развития", — резюмировал Вьюгин.

Фокус информировал вас о том, что США опасаются технологического превосходства Китая, а потому пытаются притормаживать развитие HiTech этой страны. Но все же КНР удалось преуспеть в развитии 5G, отстроить "суверенный" Интернет и даже выпустить чипы по 14-нм техпроцессу, используя только собственные технологии и сырье.