Китай победил США: почему КНР считается самой сильной страной в плане технологий

США пытаются остановить технологическое развитие КНР, но пока это у них плохо получается.

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Генерал армии США в отставке Х. Р. Макмастер, который некогда работал советником по национальной безопасности при администрации Трампа, в ходе публичного мероприятия отметил, что США должны ускорить развитие высоких технологий. Об этом пишет voanews.com.

"Развитие технологий в США происходит недостаточно быстро, потому что мы сильно отстали, потому что слишком много времени мы занимались самолюбованием, сделав ошибочные выводы после того, как закончилась холодная война", — сказал Макмастер.

Экс-генерал призвал активнее блокировать технологический прогресс Китая, заявив, что Штаты должны усилить экспортный контроль, "чтобы не дать КНР получить преимущество, сохранив собственные конкурентные преимущества".

Китай неоднократно критиковал США за то, что те пытаются препятствовать технологическому прогрессу, и недавно официальный представитель министерства иностранных дел Китая Мао Нин затронул этот вопрос, когда его спросили об отношении правительства к экспортному контролю США.

"То, что делают США, — это "научно-техническая гегемония", — сказала она. "Они стремятся использовать свои технологии, чтобы сдерживать и подавлять развитие развивающихся рынков и развивающихся стран. Трубя о равных условиях и так называемом "правопорядке", США заботятся только о том, чтобы "Америка была прежде всего" и считают, что поступают правильно. США, вероятно, надеются, что Китай и остальные развивающиеся страны навсегда останутся в нижней части производственной цепочки. Это неконструктивно".

Стоит отметить, что есть некоторые области, вроде 5G, где западные страны, включая США, сильно отстали от Китая. Как известно, китайские фирмы, в частности Huawei, заняли доминирующее положение в мире по поставке сетевого оборудования для работы сетей 5G.

Правительство Штатов беспокоит тот факт, что Пекин может использовать китайское оборудование для шпионажа. Узрев в этом угрозу безопасности, США и некоторые союзники развернули глобальную кампанию по блокированию установки оборудования Huawei, даже если это означало значительные задержки в запуск услуги беспроводной связи 5G. Против производителя неоднократно вводились санкции, однако до сих пор каких-либо внятных доказательств того, что техника Huawei "следит" за американскими чиновниками и военными и передает какие-либо данные в Пекин, не было предоставлено Белым домом.

Также стоит учесть, что несмотря на санкции, в Поднебесной освоили выпуск процессоров по 14-нанометровому техпроцессу, что уже немало. Есть вероятность того, что вскоре Китай своими силами будет изготавливать более высокотехнологичные чипы — 7-нм и даже 5-нм.

Напомним, что недавно был обнародован отчет аналитической компании SCSP, в котором говорилось о том, что в технологическом плане Китай представляет серьезную угрозу не только США и союзникам, но и демократии в принципе.