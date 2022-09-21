Китай переміг США: чому КНР вважається найсильнішою країною за технологіями

США намагаються зупинити технологічний розвиток КНР, але поки це у них погано виходить.

Related video

Генерал армії США у відставці Х. Р. Макмастер, який колись працював радником з національної безпеки при адміністрації Трампа, під час публічного заходу зазначив, що США мають прискорити розвиток високих технологій. Про це пише voanews.com.

"Розвиток технологій у США відбувається недостатньо швидко, тому що ми сильно відстали, тому що надто багато часу ми займалися самолюбуванням, зробивши помилкові висновки після закінчення холодної війни", — сказав Макмастер.

Ексгенерал закликав активніше блокувати технологічний прогрес Китаю, заявивши, що Штати мають посилити експортний контроль, "щоб не дати КНР отримати перевагу, зберігши власні конкурентні переваги".

Китай неодноразово критикував США за те, що ті намагаються перешкоджати технологічному прогресу, і нещодавно офіційна представниця міністерства закордонних справ Китаю Мао Нін торкнувся цього питання, коли його запитали про ставлення уряду до експортного контролю США.

"Те, що роблять США, — це "науково-технічна гегемонія", — сказала вона. — Вони прагнуть використовувати свої технології, щоб стримувати і пригнічувати розвиток ринків і країн, що розвиваються. Трублячи про рівні умови і так званий "правопорядок", США піклуються тільки про те, щоб "Америка була перш за все" і вважають, що роблять правильно. США, мабуть, сподіваються, що Китай та інші країни, що розвиваються, назавжди залишаться в нижній частині виробничого ланцюжка. Це неконструктивно".

Варто зазначити, що є деякі області на кшталт 5G, де західні країни, включаючи США, сильно відстали від Китаю. Як відомо, китайські фірми, зокрема Huawei, зайняли панівне становище у світі щодо постачання мережевого обладнання для роботи мереж 5G.

Уряд Штатів непокоїть той факт, що Пекін може використовувати китайське обладнання для шпигунства. Побачивши в цьому загрозу безпеці, США та деякі союзники розгорнули глобальну кампанію з блокування установки обладнання Huawei, навіть якщо це означало значні затримки у запуску послуги бездротового зв'язку 5G. Проти виробника неодноразово вводилися санкції, проте досі жодних виразних доказів того, що техніка Huawei "стежить" за американськими чиновниками та військовими та передає будь-які дані до Пекіна, не було надано Білим будинком.

Також варто врахувати, що попри санкції, у Піднебесній освоїли випуск процесорів за 14-нанометровим техпроцесом, що вже є чимало. Є ймовірність того, що незабаром Китай самотужки виготовлятиме більш високотехнологічні чіпи — 7-нм і навіть 5-нм.

Нагадаємо, що нещодавно було оприлюднено звіт аналітичної компанії SCSP, в якому йшлося про те, що в технологічному плані Китай становить серйозну загрозу не лише США та союзникам, а й демократії в принципі.