КНР наздоганяє Тайвань та США: китайці навчилися масово випускати 14-нм чипи

На черзі більш просунуті 7-нм та 5-нм технопроцеси, які дозволять Китаю стати світовим лідером у галузі.

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Китайські виробники освоїли масове виробництво напівпровідникових чипів за 14-нанометровим технічним процесом. Про це пише видання Global Times, посилаючись на представників влади Шанхаю.

Шанхай є центром напівпровідникової промисловості Китаю, саме тут сконцентровані усі основні виробники мікросхем. Директор Шанхайської муніципальної комісії з економіки та цифровізації на пресконференції 14 вересня заявив, що місцеві компанії навчилися випускати 14-нм чипи, а також здійснили прорив у технологіях виробництва з використанням 90-нм літографічних машин, 5-нм машин для травлення, 12- дюймових великих кремнієвих пластин, центральних процесорів з технологією 5G.

Технологічний аналітик Сян Ліган наголосив, що це перше офіційне визнання того, що Китай здатний випускати 14-нм чипи. Крім того, заява є потужною відповіддю на нові санкції з боку США, покликані перешкодити розвитку китайської електроніки. На думку експерта, тиск лише прискорить технологічний прорив та допоможе китайцям освоїти нові процеси.

"Чим сильніша блокада з боку США, тим швидше Китай проводитиме дослідження та розроблятиме власні технології", — прокоментував Сян Ліган.

У серпні влада США заборонила підприємствам продавати до Китаю обладнання для виробництва чипів з топології досконаліше 14-нм, а до цього ввели обмеження на 10-нм і менше. Сян Ліган пояснив, що сучасні техпроцеси від 14-нм і вище задовольняють більшість потреб китайського ринку, а 10-нм техпроцес часто є еталонним для багатьох технологій.

Незалежний дослідник Чен Цзя розповів Global Times, що попит на 14-нм техпроцес у галузі представлений новими транспортними засобами. Комерційне виробництво таких чипів допоможе Китаю створювати автомобілі, які використовують нові джерела енергії, "розумні" міста та розвивати Інтернет речей, а в тривалій перспективі — обігнати конкурентів та стати світовим лідером напівпровідникової галузі. Після 14-нм процесу китайські виробники прискорять освоєння 7-нм та 5-нм.

"Виробництво 7-нм чипів у Китаї вже йде швидше, ніж очікувалося", — підтвердив Сян Ліган.

Писали також, що Білий дім наказав заблокувати Китаю постачання програмного забезпечення для проектування мікросхем із транзисторами нового покоління. Такі програми значно прискорюють розробку чипів та гонку технологій у напівпровідниковій промисловості.

У серпні повідомляли, що китайська компанія SMIC уперше створила чипи 7-нм без спецобладнання. Прорив значно зменшить залежність Китаю від іноземних технологій та знизить вплив санкцій на економіку.