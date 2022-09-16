КНР догоняет Тайвань и США: китайцы научились массово выпускать 14-нм чипы

На очереди более продвинутые 7-нм и 5-нм технопроцессы, которые позволят Китаю стать мировым лидером в отрасли.

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Китайские производители освоили массовое производство полупроводниковых чипов по 14-нанометровому техническому процессу. Об этом пишет издание Global Times, ссылаясь на представителей власти Шанхая.

Шанхай является центром полупроводниковой промышленности Китая, именно сдесь сконцентрированы все основные производители микросхем. Директор Шанхайской муниципальной комиссии по экономике и цифровизации на пресс-конференции 14 сентября заявил, что местные компании научились выпускать 14-нм чипы, а также совершили прорыв в технологиях производства с использованием 90-нм литографических машинах, 5-нм машинах для травления, 12-дюймовых больших кремниевых пластинах, центральных процессорах с технологией 5G.

Технологический аналитик Сян Лиган подчеркнул, что это первое официальное признание того, что Китай способен выпускать 14-нм чипы. Кроме того, заявление является мощным ответом на новые санкции со стороны США, призванные помешать развитию китайской электроники. По мнению эксперта, давление лишь ускорит технологический прорыв и поможет китайцам освоить новые процессы.

"Чем сильнее блокада со стороны США, тем быстрее Китай будет проводить исследования и разрабатывать собственные технологии", — прокомментировал Сян Лиган.

В августе власти США запретили предприятиям продавать в Китай оборудование для производства чипов по топологии совершеннее 14-нм, а до этого — ввели ограничения на 10-нм и меньше. Сян Лиган объяснил, что современные техпроцессы от 14-нм и выше удовлетворяют большинство потребностей китайского рынка, а 10-нм техпроцесс часто является эталонным для многих технологий.

Независимый исследователь Чен Цзя рассказал Global Times, что спрос на 14-нм техпроцесс в отрасли представлен новыми транспортными средствами. Коммерческое производство таких чипов поможет Китаю создавать автомобили, использующие новые источники энергии, "умные" города и развивать Интернет вещей, а в длительной перспективе — обогнать конкурентов и стать мировым лидером полупроводниковой отрасли. После 14-нм процесса, китайские производители ускорят освоение 7-нм и 5-нм.

"Производство 7-нм чипов в Китае уже идет быстрее, чем ожидалось", — подтвердил Сян Лиган.

Писали также, что Белый дом приказал заблокировать Китаю поставки ПО для проектирования микросхем с транзисторами нового поколения. Такие программы значительно ускоряют разработку чипов и гонку технологий в полупроводниковой промышленности.

В августе сообщали, что китайская компания SMIC впервые создала чипы 7-нм без спецоборудования. Прорыв значительно уменьшит зависимость Китая от иностранных технологий и снизит влияние санкций на экономику.