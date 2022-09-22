РФ використовуватиме другосортні технології і витрачатиме величезні гроші на імпорт

Думка колишнього російського високопосадовця Олега В'югіна та брюссельських аналітиків.

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Ексспівробітник міністерства фінансів РФ і Банку "Росія" Олег В'югін розповів, як саме працюють санкції США проти Росії, пише businessinsider.com.

Санкції проти Росії вдарять по технологічній промисловості Росії, заявив колишній чиновник Олег В'югін в інтерв'ю інформагентству Reuters. За його словами, ця галузь у РФ дуже залежить від імпорту, тому росіянам доведеться "перевинайти велосипед". Інакше кажучи, у країні-агресорі вигадуватимуть технології, які вже давно існують у всьому іншому цивілізованому світі.

В'югін упевнений, що технологічний розвиток Росії піде на спад, якщо ситуація навколо санкцій не покращиться найближчим часом.

"Цей спад ми спостерігатимемо роками, розвиток технологій загальмується через санкції, введені у зв'язку з нападом РФ на Україну", — наголосив він. — Коли справа доходить до технологій, Росія покладається на імпорт, але імпорт постраждав від санкцій та бойкотів. У результаті країні доведеться розробляти власні продукти для заміщення імпорту".

Ексчиновник також додав, що весь світ рухатиметься вперед, а Росії доведеться використовувати лише "другосортні технології" та "витрачати величезні ресурси на відтворення того, що вже існує у світі, але не може бути імпортовано".

"Коментарі В'югіна контрастують із позитивною оцінкою економіки президентом РФ Володимиром Путіним. На початку вересня Путін заявив, що економіка країни справляється із західними санкціями. Через майже 7 місяців після вторгнення ЗС РФ на територію України економіка Росії здається все ще стійкою, оскільки підтримується експортом енергоносіїв", — йдеться у матеріалі.

Однак імпорт до Росії сильно скоротився, що проявляється у рекордно високому позитивному сальдо рахунку теперішніх операцій у розмірі $70,1 млрд у другій половині 2022 року. Позитивне сальдо рахунку теперішніх операцій є ключовим показником торгових та інвестиційних потоків, а торгівля є важливим компонентом заходу.

Росія намагалася протистояти санкціям коштом імпорту з країн, які не підпадають під санкції, чи вітчизняними варіантами товарів. Але загалом імпортозаміщення провалилося, зазначили експерти із брюссельського аналітичного центру Bruegel.

"Високотехнологічні продукти розробляються з використанням ресурсів багатьох країн, але мало хто з них може функціонувати без участі Європейського Союзу чи США", — пишуть аналітики. "В результаті окрема економіка не може відтворити можливості глобальної мережі".

У Bruegel зазначають, що імпорт напівпровідникових мікросхем, авіаційних деталей та медичних товарів сильно постраждав. Наприклад, російський державний перевізник "Аерофлот" вже почав знімати запасні частини з літаків, що працюють, через брак поставок, викликаний санкціями, повідомляло агентство Reuters у серпні.

"Якщо ситуація не зміниться, у Росії відбуватиметься поступове зниження рівня технологічного розвитку", — резюмував В'югін.

Фокус інформував вас про те, що США побоюються технологічної переваги Китаю, а тому намагаються пригальмовувати розвиток HiTech цієї країни. Але все ж таки КНР вдалося досягти успіху в розвитку 5G, відбудувати "суверенний" інтернет і навіть випустити чипи по 14-нм техпроцесу, використовуючи лише власні технології та сировину.