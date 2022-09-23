Забудьте о низких ценах: в Nvidia рассказали, почему новые видеокарты будут очень дорогими

Дженсен Хуанг утверждает, что закон Мура уже давно "мертв", а производители чипов не могут поддерживать инновации по низким ценам из-за существенного подорожания кремниевых пластин.

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Президент и главный исполнительный директор компании Nvidia Дженсен Хуанг ответил на критику тех пользователей ПК, которые считают, что цены на новую линейку 3D-ускорителей слишком высоки. По его словам, закон Мура уже давно "мертв", а современные реалии таковы, что производители не смогут удерживать цены на прежнем уровне. Об этом пишет сайт MarketWatch.

Хуанг отметил, что Nvidia не собирается понижать цены на свои видеокарты, и считает их вполне оправданными. По его словам, это связано с тем, что закон Мура о двукратном приросте производительности процессоров каждые полтора или два года уже не актуален для графических чипов. Кроме того, он дал понять, что время когда чипы со временем дешевели, давно уже в прошлом.

"Способность по закону Мура обеспечивать вдвое большую производительность при тех же затратах или обеспечивать ту же производительность при вдвое меньшей цене, закончилась. Поэтому идея, что чипы со временем будут дешеветь, к сожалению, ушла в прошлое", — сказал Дженсен Хуанг.

Глава компании констатировал, что в настоящее время производители не смогут поддерживать инновации, сохраняя при этом цены на уровне предыдущих поколений чипов. Он подчеркнул, что сейчас 12-дюймовая кремниевая пластина стоит не просто чуть-чуть дороже — она стоит значительно дороже. При этом Хуанг добавил, что проблемы вычисления — это проблемы не только чипов, но программного обеспечения и чипов.

Отметим, что сейчас цена на флагманскую видеокарту Nvidia RTX 4090 находится в пределах 1599 долларов. За топовым продуктом 12 октября последует линейка среднего уровня Nvidia RTX 4090 по цене 899 долларов. Если сравнить цены с предыдущей линейкой видеокарт Nvidia трехтысячной серии, которые вышли в 2020, то они выше на 7% для топовых моделей (RTX 3090) и на 29% выше линейки средней категории (RTX 3080).

Ранее сообщалось, что компания Intel планирует к 2030 году создать мощный чип с триллионом транзисторов и таким образом войти в новую эпоху компьютерных вычислений. По словам гендиректора компании Пэта Гелсингера, в будущем производство чипов будет сочетать в себе печать пластин, упаковку микросхем и программное обеспечение.

Компания Nvidia создала компьютер Jetson AGX Orin, который может буквально поместиться на ладони. Производитель позиционирует его как суперкомпьютер, поскольку он проводит вычисления на базе машинного обучения и искусственного интеллекта.