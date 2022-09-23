Забудьте про низькі ціни: у Nvidia розповіли, чому нові відеокарти будуть дуже дорогими

Дженсен Хуанг стверджує, що закон Мура вже давно "мертвий", а виробники чипів не можуть підтримувати інновації за низькими цінами через суттєве подорожчання кремнієвих пластин.

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Президент і головний виконавчий директор компанії Nvidia Дженсен Хуанг відповів на критику тих користувачів ПК, які вважають, що ціни на нову лінійку 3D-прискорювачів надто високі. За його словами, закон Мура вже давно "мертвий", а сучасні реалії такі, що виробники не зможуть утримувати ціни на колишньому рівні. Про це пише сайт MarketWatch.

Хуанг зазначив, що Nvidia не збирається знижувати ціни на свої відеокарти і вважає їх цілком виправданими. За його словами, це пов'язано з тим, що закон Мура про дворазовий приріст продуктивності процесорів кожні півтора або два роки вже не актуальний для графічних чипів. Крім того, він дав зрозуміти, що час, коли чипи з часом дешевшали, давно вже в минулому.

"Здатність за законом Мура забезпечувати вдвічі більшу продуктивність за тих же витрат або забезпечувати ту ж продуктивність за вдвічі меншої ціни закінчилася. Тому ідея, що чипи з часом дешевшатимуть, на жаль, пішла в минуле", — сказав Дженсен Хуанг.

Глава компанії констатував, що зараз виробники не зможуть підтримувати інновації, зберігаючи при цьому ціни на рівні попередніх поколінь чипів. Він підкреслив, що зараз 12-дюймова кремнієва пластина коштує не просто трохи дорожче — вона коштує значно дорожче. Водночас Хуанг додав, що проблеми обчислення — це проблеми не лише чипів, а й програмного забезпечення та чипів.

Відзначимо, що зараз ціна на флагманську відеокарту Nvidia RTX 4090 перебуває в межах 1599 доларів. За топовим продуктом 12 жовтня піде лінійка середнього рівня Nvidia RTX 4090 за ціною 899 доларів. Якщо порівняти ціни з попередньою лінійкою відеокарт Nvidia тритисячної серії, які вийшли у 2020, то вони вищі на 7% для топових моделей (RTX 3090) і на 29% вищі за лінійку середньої категорії (RTX 3080).

Раніше повідомлялося, що компанія Intel планує до 2030 року створити потужний чип із трильйоном транзисторів і так увійти в нову епоху комп'ютерних обчислень. За словами гендиректора компанії Пета Гелсінгера, у майбутньому виробництво чипів поєднуватиме в собі друк пластин, упаковку мікросхем і програмне забезпечення.

Компанія Nvidia створила комп'ютер Jetson AGX Orin, який може буквально поміститися на долоні. Виробник позиціонує його як суперкомп'ютер, оскільки він проводить обчислення на базі машинного навчання та штучного інтелекту.