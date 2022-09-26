Эдвард Сноуден указом Путина получил российское гражданство (документ)

Перебежчик не попадает под объявленную "частичную мобилизацию", поскольку он не проходил службу в рядах ВС РФ.

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Бывший сотрудник Агентства национальной безопасности США Эдвард Сноуден, которого обвиняют в сливе секретных данных, официально получил гражданство Российской Федерации. Об этом говорится в указе президента Владимира Путина, который был опубликован на портале правовой информации.

Эдвард Сноуден, согласно документу, стал гражданином РФ 26 сентября 2022 года.

"В соответствии с пунктом "а" статьи 89 Конституции Российской Федерации постановляю: принять в гражданство РФ Сноудена Эдварда Джозефа, родившегося 21 июня 1983 года в Соединенных Штатах Америки", — говорится в указе, который был подписан президентом Владимиром Путиным.

[ + – ] Эдвард Сноуден указом Путина получил российское гражданство

Адвокат экс-сотрудника АНБ США Анатолий Кучерена в комментарии агентству "Интерфакс" заявил, что Эдвард Сноуден после получения российского гражданства не подпадает под частичную мобилизацию, которую объявил в России Владимир Путин.

"Есть порядок, установленный законодательством РФ, о тех, кто подлежит призыву в связи с частичной мобилизацией. Поскольку Эдвард не служил в российской армии, не имеет практики и опыта военной службы, он не подлежит призыву. Конечно же, Эдвард благодарен России, что она не отвернулась от него в трудный для него момент, и рад, что стал российским гражданином", — добавил Кучерена, комментируя первую реакцию Сноудена.

Адвокат также подчеркнул, что процедура получения российского паспорта затянулась, поскольку экс-сотрудник АНБ США получал гражданство на общих основаниях, выполняя поставленные правительством требования.

[ + – ] Указ Путина о присвоении гражданства Эдварду Сноудену

Кто такой Эдвард Сноуден

Эдвард Сноуден — бывший аналитик Агентства нацбезопасности и Центрального разведуправления США. В 2013 году он передал редакциям изданий The Guardian и The Washington Post секретную информацию, которая затрагивала тему тотальной слежки американских спецслужб за информационными коммуникациями между гражданами многих государств по всему миру при помощи существующих сетей. По данным Пентагона, Эдвард Сноуден слил журналистам более 1,7 млн секретных файлов, в которых также содержалась информация о военных операциях армии США.

Власти страны, реагируя на действия аналитика, обвинили его в шпионаже и похищении государственной собственности, после чего экс-сотрудник АНБ был объявлен в международный розыск. Эдвард Сноуден бежал из Штатов в Гонконг, а затем — в Россию.

После слива и публикации секретных материалов Агентство нацбезопасности сообщило о прекращении масштабной слежки за гражданами США.

В 2019 году Эдвард Сноуден не исключал, что может вернуться в США при условии, что его дело будет рассматривать суд присяжных.

В ноябре 2020 года появилась информация, что американский перебежчик хочет получить гражданство РФ. Находясь на территории России, Эдвард Сноуден впервые стал отцом.