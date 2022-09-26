Едвард Сноуден наказом Путіна отримав російське громадянство (документ)

Перебіжчик не підпадає під оголошену "часткову мобілізацію", оскільки він не проходив службу в лавах ЗС РФ.

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Колишній співробітник Агентства національної безпеки США Едвард Сноуден, якого звинувачують у зливі секретних даних, офіційно отримав громадянство Російської Федерації. Про це йдеться в указі президента Володимира Путіна, опублікованому на порталі правової інформації.

Едвард Сноуден, згідно з документом, став громадянином РФ 26 вересня 2022 року.

"Відповідно до пункту "а" статті 89 Конституції Російської Федерації ухвалюю: прийняти в громадянство РФ Сноудена Едварда Джозефа, який народився 21 червня 1983 року в Сполучених Штатах Америки", — йдеться в указі, підписаному президентом Володимиром Путіним.

[ + – ] Едвард Сноуден указом Путіна отримав російське громадянство

Адвокат ексспівробітника АНБ США Анатолій Кучерена в коментарі агентству "Інтерфакс" заявив, що Едвард Сноуден після отримання російського громадянства не підпадає під часткову мобілізацію, яку оголосив у Росії Володимир Путін.

"Є порядок, встановлений законодавством РФ, про тих, хто підлягає призову у зв'язку з частковою мобілізацією. Оскільки Едвард не служив у російській армії, не має практики й досвіду військової служби, він не підлягає призову. Звичайно ж, Едвард вдячний Росії, що вона не відвернулася від нього в скрутний для нього момент, і радий, що став російським громадянином", — додав Кучерена, коментуючи першу реакцію Сноудена.

Адвокат також наголосив, що процедура отримання російського паспорта затягнулася, оскільки ексспівробітник АНБ США отримував громадянство на загальних підставах, виконуючи поставлені урядом вимоги.

[ + – ] Указ Путіна про присвоєння громадянства Едварду Сноудену

Хто такий Едвард Сноуден

Едвард Сноуден — колишній аналітик Агентства нацбезпеки та Центрального розвідуправління США. У 2013 році він передав редакціям видань The Guardian і The Washington Post секретну інформацію, яка торкалася теми тотального стеження американських спецслужб за інформаційними комунікаціями між громадянами багатьох держав по всьому світу за допомогою активних мереж. За даними Пентагону, Едвард Сноуден злив журналістам понад 1,7 млн секретних файлів, де також містилася інформація про військові операції армії США.

Влада країни, реагуючи на дії аналітика, звинуватила його в шпигунстві та викраденні державної власності, після чого ексспівробітника АНБ оголосили в міжнародний розшук. Едвард Сноуден утік зі Штатів до Гонконгу, а потім до Росії.

Після зливу та публікації секретних матеріалів Агентство нацбезпеки повідомило про припинення масштабного стеження за громадянами США.

У 2019 році Едвард Сноуден не виключав, що може повернутися до США за умови, що його справу розглядатиме суд присяжних.

У листопаді 2020 року з'явилася інформація, що американський перебіжчик хоче отримати громадянство РФ. Перебуваючи в Росії, Едвард Сноуден вперше став батьком.