Приложение "ВКонтакте" для iPhone внезапно пропало из App Store

Из магазина приложений Apple исчезли и другие приложения из экосистемы "ВКонтакте" — VK Музыка, VK Клипы и VK Мессенджер.

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Вечером 26 сентября из российской версии магазина приложений App Store пропало приложение социальной сети "ВКонтакте". Пользователи сообщают, что установленное приложение еще продолжает работать, но обновить его невозможно — появляется уведомление, что оно было удалено разработчиком. Об этом пишут российские Telegram-каналы.

[ + – ] Приложение ВКонтакте в App Store

Также невозможно найти приложение по поиску. Издание "Код Дурова" выяснил, что из App Store также пропали и другие приложения из экосистемы "ВКонтакте" — VK Музыка, VK Клипы и VK Мессенджер. А вот VK Play и VK Админ пока еще доступны.

В то же время в Google Play приложение по-прежнему доступно.

[ + – ] Приложение ВКонтакте в Google Play

Российское агентство "РИА" сообщает, что журналистами был направлен запрос соцсети "ВКонтакте" и компании Apple, однако во "ВКонтакте" пока не прокомментировали ситуацию.

Напомним, что 23 сентября в мессенджере Telegram были заблокированы ряд белорусских и российских каналов. Комментируя ситуацию, основатель Павел Дуров пояснил, что блокирование произошло по требованию компании Apple из-за нарушения каналами правил американской компании.

2 августа стало известно, что аккаунт заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева взломали. После этого на его странице от имени Медведева был размещен пост о возрождении Советского Союза.