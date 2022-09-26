Додаток "ВКонтакте" для iPhone раптово зник з App Store

З магазину програм Apple зникли й інші програми з екосистеми "ВКонтакте" — VK Музика, VK Кліпи та VK Месенджер.

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Увечері 26 вересня з російської версії магазину додатків App Store зник додаток соціальної мережі "ВКонтакте". Користувачі повідомляють, що встановлений додаток ще продовжує працювати, але оновити його неможливо — з'являється повідомлення, що його видалено розробником. Про це пишуть російські Telegram-канали.

[ + – ] Додаток ВКонтакте в App Store

Також неможливо знайти програму у пошуку. Видання "Код Дурова" з'ясував, що з App Store також зникли й інші програми з екосистеми "ВКонтакте" — VK Музика, VK Кліпи та VK Месенджер. А ось VK Play та VK Адмін поки ще доступні.

Водночас у Google Play додаток, як і раніше, доступний.

[ + – ] Додаток ВКонтакте в Google Play

Російське агентство "РИА" повідомляє, що журналісти направили запит соцмережі "ВКонтакте" та компанії Apple, проте у "ВКонтакте" поки не прокоментували ситуацію.

Нагадаємо, що 23 вересня в месенджері Telegram було заблоковано низку білоруських та російських каналів. Коментуючи ситуацію, засновник Павло Дуров пояснив, що блокування відбулося на вимогу компанії Apple через порушення каналами правил американської компанії.

2 серпня стало відомо, що обліковий запис заступника голови Ради безпеки Росії Дмитра Медведєва зламали. Після цього на його сторінці від імені Медведєва було розміщено пост про відродження Радянського Союзу.