ИИ доверили снимать научно-фантастический сериал: появились первые кадры (видео)

С помощью искусственного интеллекта автор идеи выполняет все основные процессы: написание сценария, создание изображений и даже озвучку.

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Фабиан Штельцер из Германии использует технологии искусственного интеллекта, чтобы создать необычный сериал "Соль" (Salt) в стиле научной фантастики 1970-х годов. Телеканал CNN выяснила, что же у них получается.

Время от времени Фабиан Штельцер выкладывает в Twitter короткометражные фильмы, объединенные общим сюжетом. Он использует генератор текста на естественном языке GPT-3 для написания сценария, который становится основой для дальнейшей работы. Далее нейросети, такие, как Stable Diffusion, Midjourney и DALL-E 2 создают по текстовому описанию статичные изображения, поверх которых иногда накладываются ролики. Некоторые объекты кажутся подвижными благодаря изменению масштаба, раскачиванию, мерцанию картинки и другим эффектам. Наконец, ИИ-инструменты Synthesia или Murf синтезируют голос.

После выпуска каждой серии Штельцер предлагает зрителям выбрать, как сюжет будет развиваться дальше, проголосовав за один из вариантов в комментариях. В дальнейшем блогер включает наиболее понравившийся сюжетный ход в сценарий и готовит следующий выпуск. ИИ помогает ему создавать сериал гораздо быстрее, чем традиционным студиям — на один ролик уходит "половина дня".

"В моем маленьком домашнем офисе я могу снять научно-фантастический фильм 70-х, если захочу. И на самом деле я могу сделать больше, чем научно-фантастический фильм. Я могу размышлять над тем, какой фильм получится в этой парадигме, где исполнение настолько же простое, как идея?", — прокомментировал Фабиан Штельцер. — "Сейчас проект находится в зачаточном состоянии, но у меня есть целый ряд идей касательно его реализации".

Сюжет пока весьма туманный, однако первые кадры говорят о том, что события будут развиваться вокруг планеты Каплан 3, богатой минеральной солью. "Соль" обещает несколько линий повествования, интриги и временные аномалии. Как отмечает CNN, видео получаются загадочными и зловещими, а их продолжительность не превышает 2 мин. 20 с — лимит Twitter. В дальнейшем автор планирует объединить все эпизоды в один полнометражный фильм, а также создать компанию для выпуска других проектов при помощи ИИ.

Фабиан Штельцер поделился, что идея создать сериал возникла во время экспериментов с нейросетью Midjourney. По запросам блогера она создала несколько изображений неизвестных планет, похожих на кадры из научно-фантастических фильмов. На одной из картин Штельцер заметил нечто, похожее на кристаллы соли. Позднее он создал сообщество в Twitter, которое нынче насчитывает около 4500 подписчиков.

Ранее писали, что искусственный интеллект научился создавать фотореалистичные изображения. Специалист объяснила, почему машина никогда не заменит людей-фотографов.

Писали также, что нейросеть Stable Diffusion "исправила" шедевры мирового искусства. Под руководством художницы ИИ осовременил "Мону Лизу", "Американскую готику", "Девушку з жемчужными серьгами" и другие известные картины.