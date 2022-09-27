ШІ довірили знімати науково-фантастичний серіал: з'явилися перші кадри (відео)

За допомогою штучного інтелекту автор ідеї виконує всі основні процеси: написання сценарію, створення зображень і навіть озвучення.

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Фабіан Штельцер із Німеччини використовує технології штучного інтелекту, щоб створити незвичайний серіал "Сіль" (Salt) у стилі наукової фантастики 1970-х років. Телеканал CNN з'ясувала, що ж у них виходить.

Іноді Фабіан Штельцер викладає на Twitter короткометражні фільми, об'єднані спільним сюжетом. Він використовує генератор тексту природною мовою GPT-3 для написання сценарію, який стає основою подальшої роботи. Далі нейромережі, такі як Stable Diffusion, Midjourney і DALL-E 2, створюють за текстовим описом статичні зображення, поверх яких іноді накладаються ролики. Деякі об'єкти здаються рухливими завдяки зміні масштабу, розгойдуванню, мерехтінню картинки й іншим ефектам. Нарешті, ШІ-інструменти Synthesia або Murf синтезують голос.

Після випуску кожної серії Штельцер пропонує глядачам вибрати, як сюжет розвиватиметься далі, проголосувавши за один із варіантів у коментарях. Надалі блогер включає сюжетний хід, що найбільш сподобався, у сценарій і готує наступний випуск. ШІ допомагає йому створювати серіал набагато швидше, ніж традиційним студіям — на один ролик іде "половина дня".

"У моєму маленькому домашньому офісі я можу зняти науково-фантастичний фільм 70-х, якщо захочу. І насправді я можу зробити більше, ніж науково-фантастичний фільм. Я можу розмірковувати над тим, який фільм вийде в цій парадигмі, де виконання настільки ж просте, як ідея? — прокоментував Фабіан Штельцер. — Зараз проєкт перебуває в зародковому стані, але я маю цілу низку ідей щодо його реалізації".

Сюжет поки дуже туманний, проте перші кадри говорять про те, що події розвиватимуться навколо планети Каплан 3, багатої на мінеральну сіль. "Сіль" обіцяє кілька ліній розповіді, інтриги й тимчасові аномалії. Як зазначає CNN, відео виходять загадковими та зловісними, а їхня тривалість не перевищує 2 хв 20 с — це ліміт Twitter. Надалі автор планує поєднати всі епізоди в один повнометражний фільм, а також створити компанію для випуску інших проєктів за допомогою ШІ.

Фабіан Штельцер поділився, що ідея створити серіал виникла під час експериментів із нейромережею Midjourney. За запитами блогера вона створила кілька зображень невідомих планет, схожих на кадри з науково-фантастичних фільмів. На одній із картин Штельцер помітив щось схоже на кристали солі. Пізніше він створив спільноту у Twitter, яка нині налічує близько 4500 підписників.

Раніше писали, що штучний інтелект навчився створювати фотореалістичні зображення. Фахівчиня пояснила, чому машина ніколи не замінить людей-фотографів.

Писали також, що нейромережа Stable Diffusion "виправила" шедеври світового мистецтва. Під керівництвом художниці ШІ осучаснив "Мону Лізу", "Американську готику", "Дівчину з перлинною сережкою" та інші відомі картини.