S96 GT: Doogee перевыпустила первый в мире смартфон с камерой ночного видения (видео)

Разработчики сохранили оригинальный дизайн, но значительно улучшили технические характеристики устройства.

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Китайская компания Doogee модернизировала и перевыпустила первый в мире смартфон с камерой ночного видения S96 Pro под названием S96 GT. Подробности производитель опубликовал на официальном сайте.

Разработчики сохранили дизайн S96 Pro, но добавили новых функций, кроме того, на рынке появится ограниченная серия смартфонов с расцветкой "желтое золото". Конечно же, осталась и главная фишка — камера ночного видения от Sony с разрешением 20 МП, которая у S96 GT захватывает 15-метровый диапазон.

По сравнению с оригиналом, новинка S96 GT получила на 25% более мощный 8-ядерный процессор MediaTek Helio G95 с частотой до 2050 Мгц вместо Helio G90. Объем оперативной памяти составляет 8 ГБ, а встроенной — 256 ГБ, поддерживается карта памяти до 1 ТБ. Еще одним важным улучшением стала операционная система — новинка идет с последней Android 12. Аккумулятора емкостью 6350 мАЧ хватает для 44 часов непрерывных разговоров или 7,5 часов съемки.

Задняя камера получила четыре объектива: ночной, основной Samsung S5KGM1ST на 48 МП, широкоугольный на 8 МП, портретный на 2 МП. Как уверяет Doogee, смартфон позволит снимать четкие и детализированные видео с частотой 4К. Селфи-камеру улучшили с 16 МП до 32 МП.

Стоит упомянуть, что Doogee S96 GT относится к классу защищенных смартфонов — ударостойкий корпус выполнен по стандартам IP68, IP69K и MIL-STD-810H. Устройство не боится пыли, песка, грязи и может без какого-либо вреда проводить в воде до 30 минут на глубине 1,5 метра или падать с такой же высоты. Кроме того, дисплей с диагональю 6,22 дюйма покрыт прочным стеклом Corning Gorilla Glass.

Doogee S96 GT должен поступить в продажу в середине октября в фирменном магазине Doogeemall и на китайском маркетплейсе AliExpress по цене от 20,7 тыс. грн. Интернет-пользователи могут получить смартфон бесплатно благодаря акции: необходимо зарегистрироваться на сайте, оставить комментарий и поделиться страницей в социальных сетях, указав нужный тег и отметив как минимум трех друзей.

Ранее Doogee представила неубиваемый смартфон S89 с аккумулятором емкостью 12 000 мАч, который позволяет ему работать до 5 дней без подзарядки. Стоимость устройства составляет $360.

В 2021 году компания Blackview представила дешевый смартфон с тепловизором BV6600 Pro за $400. С помощи инфракрасной камеры от известного производителя Teledyne FLIR пользователи смогут проверять температуру, находить неполадки в технике и находить животных в темноте.