S96 GT: Doogee перевипустила перший у світі смартфон із камерою нічного бачення (відео)

Розробники зберегли оригінальний дизайн, але значно покращили технічні характеристики пристрою.

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Китайська компанія Doogee модернізувала та перевипустила перший у світі смартфон із камерою нічного бачення S96 Pro під назвою S96 GT. Подробиці виробник опублікував на офіційному сайті.

Розробники зберегли дизайн S96 Pro, але додали нових функцій, крім того, на ринку з'явиться обмежена серія смартфонів із забарвленням "жовте золото". Звичайно ж, залишилася й головна фішка — камера нічного бачення від Sony з роздільною здатністю 20 МП, яка S96 GT охоплює 15-метровий діапазон.

У порівнянні з оригіналом, новинка S96 GT отримала на 25% потужніший 8-ядерний процесор MediaTek Helio G95 із частотою до 2050 МГц замість Helio G90. Об'єм оперативної пам'яті становить 8 ГБ, а вбудованої — 256 ГБ, підтримується картка пам'яті до 1 ТБ. Ще одним важливим поліпшенням стала операційна система — новинка йде з останньою Android 12. Акумулятора ємністю 6350 мАЧ вистачає для 44 годин безперервних розмов або 7,5 години зйомки.

Задня камера отримала чотири об'єктиви: нічний, основний Samsung S5KGM1ST на 48 МП, ширококутний на 8 МП, портретний на 2 МП. Як запевняє Doogee, смартфон дозволить знімати чіткі та деталізовані відео з частотою 4К. Селфі-камеру покращили з 16 МП до 32 МП.

Варто згадати, що Doogee S96 GT належить до класу захищених смартфонів — ударостійкий корпус виконаний за стандартами IP68, IP69K і MIL-STD-810H. Пристрій не боїться пилу, піску, бруду й може без шкоди проводити у воді до 30 хвилин на глибині 1,5 метра або падати з такої ж висоти. Крім того, дисплей із діагоналлю 6,22 дюйма покритий міцним склом Corning Gorilla Glass.

Doogee S96 GT має надійти в продаж у середині жовтня у фірмовому магазині Doogeemall і на китайському маркетплейсі AliExpress за ціною від 20,7 тис. грн. Інтернет-користувачі можуть отримати смартфон безплатно завдяки акції: необхідно зареєструватися на сайті, залишити коментар і поділитися сторінкою в соціальних мережах, вказавши потрібний тег і відмітити щонайменше трьох друзів.

Раніше Doogee представила смартфон S89, який не можна вбити. з акумулятором ємністю 12 000 мАг, який дозволяє йому працювати до 5 днів без підзарядки. Вартість пристрою складає $360.

У 2021 році компанія Blackview представила дешевий смартфон із тепловізором BV6600 Pro за $400. За допомогою інфрачервоної камери від відомого виробника Teledyne FLIR користувачі зможуть перевіряти температуру, знаходити неполадки в техніці та знаходити тварин у темряві.