Минобороны РФ жалуется на качество российских дронов: не хватает деталей

Производители не могут выполнить требования военных, — поэтому у армии РФ острая нехватка разведывательных и ударных БПЛА.

Related video

Министерство обороны России недовольно большинством беспилотных летательных аппаратов, которые производят российские предприятия. Об этом рассказал представитель ведомства полковник Игорь Ищук во время тематического круглого стола, посвященного развитию технологий, передает агентство "ТАСС".

Он пожаловался, что практически все российские БПЛА не соответствуют тактическим требованиям и техническим характеристикам, которые определило Минобороны РФ. По словам Игоря Ищука, производители не могут выполнить поставленные условия, и главная проблема заключается в отсутствии передовых комплектующих. В результате армия РФ вынуждена заключать с предприятиями дополнительные соглашения, упрощать требования и принимать беспилотники на вооружение "в опытном режиме".

Больше всего российским военным не хватает аппаратов для проведения радиотехнической разведки, а также дронов-камикадзе, используемых в качестве барражирующих боеприпасов. Кроме того, ВС РФ сильно нуждаются в недорогих БПЛА с навигационными приемниками, защищенными от электронных помех, системой оповещения о вражеских излучениях и определения "свой-чужой".

"Они должны быть просты в обращении", — признал Игорь Ищук.

Ранее писали, что ВСУ сбивают российские дроны из-за дешевой электроники. Самые распространенные БПЛА оккупантов, "Орлан-10" плохо защищены от средств радиоэлектронной борьбы, поэтому их захватывают практически неповрежденными. Украинцам очень помогают антидроновые установки ЕМ4S "Sky Wiper", KVS и DroneShield — они создают помехи и глушат сигнал между дронами и операторами.

Тем временем, ВС РФ используют иранские БПЛА Shahed 136. По словам экспертов — это весьма опасные устройства, способные поражать склады боеприпасов и вооружения, но ВСУ уже нашли способы, как с ними бороться. Иностранные дроны оказались уязвимы перед системами ПВО и средствами РЭБ.