Міноборони РФ скаржиться на якість російських дронів: не вистачає деталей

Виробники не можуть виконати вимоги військових, тому в армії РФ гостра нестача розвідувальних і ударних БПЛА.

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Міністерство оборони Росії незадоволене більшістю безпілотних літальних апаратів, які виробляють російські підприємства. Про це розповів представник відомства полковник Ігор Іщук під час тематичного круглого столу, присвяченого розвитку технологій, повідомляє агентство ТАСС.

Він поскаржився, що практично всі російські БПЛА не відповідають тактичним вимогам та технічним характеристикам, які визначило Міноборони РФ. За словами Ігоря Іщука, виробники не можуть виконати поставлені умови, і головна проблема полягає у відсутності передових деталей для комплектування. В результаті армія РФ змушена укладати з підприємствами додаткові угоди, спрощувати вимоги та приймати безпілотники на озброєння "в тестовому режимі".

Найбільше російським військовим не вистачає апаратів для проведення радіотехнічної розвідки, а також дронів-камікадзе, які використовуються як баражувальні боєприпаси. Крім того, ЗС РФ сильно потребують недорогих БПЛА з навігаційними приймачами, захищеними від електронних перешкод, системою оповіщення про ворожі випромінювання та визначення "свій-чужий".

"Вони мають бути прості у використанні", — визнав Ігор Іщук.

Раніше писали, що ЗСУ збивають російські дрони через дешеву електроніку. Найпоширеніші БПЛА окупантів "Орлан-10" погано захищені від засобів радіоелектронної боротьби, тому їх захоплюють практично неушкодженими. Українцям дуже допомагають антидронові установки ЕМ4S "Sky Wiper", KVS та DroneShield — вони створюють перешкоди та глушать сигнал між дронами та операторами.

Тим часом ЗС РФ використовують іранські БПЛА Shahed 136. За словами експертів, це дуже небезпечні пристрої, здатні вражати склади боєприпасів та озброєння, але ЗСУ вже знайшли способи, як з ними боротися. Іноземні дрони виявилися вразливими перед системами ППО та засобами РЕБ.