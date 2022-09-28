Двуногий робот установил мировой рекорд в роботизированном спринте на 100 м (видео)

Бот Cassie имеет ноги, как у страуса. Ему удалось обогнать гуманоида Atlas от Boston Dynamics.

Related video

Дроид по имени Cassie (Кэсси) установил мировой рекорд и попал в книгу рекордов Гиннеса, пробежав 100 метров за 24,73 секунды. Об этом пишет издание newatlas.com.

Робота Кэсси создали инженеры компании Agility Robotics, учрежденной Орегонским государственным университетом. В 2021 году бот смог преодолеть 5-километровую дистанцию за 53 минуты. Столь блестящий результат устройству обеспечили не только алгоритмы ИИ, но и уникальная биомеханика его конечностей, колени которых сгибаются, как страуса.

Cassie соревновалась с другими роботами: гуманоидом Atlas от Boston Dynamics и двуногим ботом Mabel, который ранее слыл самым быстрым.

Команда потратила неделю на то, чтобы оптимизировать Кэсси, но год ушел на выработку наиболее эффективной походки. И дело было не только в скорости. Чтобы установить мировой рекорд, робот должен был стартовать, стоя в полный рост, и после пересечения финиша, остановиться. Для этого потребовалась работа не одной, а двух нейронных сетей, которые должны были переключаться, работая поочередно.

"Старт и остановка в положении стоя сложнее, чем бег, подобно тому, как взлетать и приземляться сложнее, чем лететь на самолете", — сказал профессор Алан Ферн.

В конечном итоге Кэсси преодолела 100-метровый спринт за 24,73 секунды. Но, стоит отметить, что спринтеры бегают быстрее — такое расстояние они преодолевают менее чем за 10 секунд.

Ранее мы сообщали о том, что микророботы получили батареи для питания от источников света. Они также работают благодаря чипам, что делает их полностью автономными.

Писали, что созданы роботы, способные аккумулировать энергию морских волн, чтобы потом питать электричеством разные гаджеты. Ученые надеются, что им удастся сделать коммерчески выгодный проект, и тогда люди смогут пользоваться еще одним источником "зеленой" энергии.