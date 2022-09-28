Двоногий робот встановив світовий рекорд у роботизованому спринті на 100 м (відео)

Бот Cassie має ноги, як у страуса. Йому вдалося випередити гуманоїда Atlas від Boston Dynamics.

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Дроїд на ім'я Cassie (Кессі) встановив світовий рекорд і потрапив до книги рекордів Гіннеса, пробігши 100 метрів за 24,73 секунди. Про це пише видання newatlas.com.

Робота Кессі створили інженери компанії Agility Robotics, заснованої Орегонським державним університетом. У 2021 році бот зміг подолати 5-кілометрову дистанцію за 53 хвилини. Такий блискучий результат пристрою забезпечили не лише алгоритми ШІ, але й унікальна біомеханіка його кінцівок, коліна яких згинаються, як страуса.

Cassie змагався з іншими роботами: гуманоїдом Atlas від Boston Dynamics і двоногим ботом Mabel, який раніше мав славу найшвидшого.

Команда витратила тиждень на те, щоб оптимізувати Кессі, але рік пішов на вироблення найефективнішої ходи. І справа була не лише у швидкості. Щоб встановити світовий рекорд, робот мав стартувати, стоячи на повен зріст, і після перетину фінішу зупинитися. Для цього знадобилася робота не однієї, а двох нейронних мереж, які мали перемикатися, працюючи по черзі.

"Старт і зупинка в положенні стоячи складніші, ніж біг, подібно до того, як злітати й приземлятися складніше, ніж летіти літаком", — сказав професор Алан Ферн.

Зрештою Кессі подолала 100-метровий спринт за 24,73 секунди. Але, варто зазначити, що спринтери бігають швидше — таку відстань вони долають менш ніж за 10 секунд.

Раніше ми повідомляли про те, що мікророботи отримали батареї для живлення від джерел світла. Вони також працюють завдяки чипам, що робить їх повністю автономними.

Писали, що створено роботи, здатні акумулювати енергію морських хвиль, щоб потім живити електрикою різні гаджети. Вчені сподіваються, що їм вдасться зробити комерційно-вигідний проєкт, і тоді люди зможуть користуватися ще одним джерелом "зеленої" енергії.