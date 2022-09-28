Xiaomi разрабатывает смартфон с суперкамерой, которая заменит зеркальные фотоаппараты

Компания запатентовала телефон с большим датчиком, подвижным объективом и меняющимся фокусным расстоянием.

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Бренд Xiaomi разрабатывает смартфон с камерой, которая не уступает зеркальным фотоаппаратам. Об этом пишет портал CNews, ссылаясь на известного китайского инсайдера Digital Chat Station из социальной сети Weibo.

По его информации, Xiaomi запатентовала новую систему масштабирования изображения, которая работает в паре с единственным модулем камеры для смартфона. Практически все современные смартфоны обладают двумя, а то и больше датчиками основной камеры, хотя некоторые оказываются бесполезными или попросту объективами-муляжами. Судя по схематическому изображению, разработчики Xiaomi решили пойти совершенно другим путем.

Судя по патентной документации, смартфон получит огромный модуль камеры, размером около четверти площади задней крышки. В него войдет большой датчик и подвижный объектив, благодаря которому фокусное расстояние будет изменяться физически, как у фотоаппаратов, а не благодаря цифровому зуму.

[ + – ] Патент компании Xiaomi Фото: CNews

Технология составит конкуренцию цифровым однообъективным зеркальным фотоаппаратам — DSLR (Digital single-lens reflex camera), которыми пользуются профессиональные фотографы из-за высокого качества снимков. Кроме того, Xiaomi может добавить сменные объективы, что станет еще одним преимуществом смартфонов перед громоздкими "зеркалками". Как и в случае со всеми патентами, неизвестно, смогут ли изобретатели реализовать задумку на практике.

Идея объединить смартфон и цифровой фотоаппарат далеко не новая, попытки сделать это были у корейской корпорации Samsung. К примеру, в 2014 году она выпустила моноблок Galaxy K Zoom с механическим объективом, сенсора на 20,7 Мп и 10-кратным зумом, устройство может записывать видео в формате (1920x1080) с частотой 60 кадров в секунду.

[ + – ] Смартфон Samsung Galaxy K Zoom

Преимуществом Xiaomi в этом деле может стать партнерство с компанией Leica – одним из крупнейших в мире производителей фотоаппаратов. Ее разработки внедрили в свежий флагманский смартфон Xiaomi 12S Ultra, круглая камера которого весьма напоминает рисунок из патентной документации, разве что более плоская.

Ранее стало известно, что Doogee перевыпустила первый в мире смартфон с камерой ночного видения. Модель S96 GT стала идейным наследником S96 Pro и даже сохранила тот же дизайн, но получила улучшенные характеристики.

Фокус также составил рейтинг лучших бюджетных смартфонов с хорошей камерой, которые можно купить в Украине.