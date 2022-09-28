Xiaomi розробляє смартфон із суперкамерою, яка замінить дзеркальні фотоапарати

Компанія запатентувала телефон з великим датчиком, рухомим об'єктивом і змінною фокусною відстанню.

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Бренд Xiaomi розробляє смартфон із камерою, яка не поступається дзеркальним фотоапаратам. Про це пише портал CNews, посилаючись на відомого китайського інсайдера Digital Chat Station із соціальної мережі Weibo.

За його інформацією, Xiaomi запатентувала нову систему масштабування зображення, яка працює у парі з єдиним модулем камери для смартфона. Практично всі сучасні смартфони мають два, а то й більше датчиків основної камери, хоча деякі виявляються марними або просто об'єктивами-муляжами. Судячи зі схематичного зображення, розробники Xiaomi вирішили піти зовсім іншим шляхом.

Судячи з патентної документації, смартфон отримає величезний модуль камери розміром близько чверті площі задньої кришки. У нього ввійде великий датчик і рухомий об'єктив, завдяки якому фокусна відстань змінюватиметься фізично, як у фотоапаратів, а не завдяки цифровому зуму.

[ + – ] Патент компанії Xiaomi Фото: CNews

Технологія складе конкуренцію цифровим однооб'єктивним дзеркальним фотоапаратам — DSLR (Digital single-lens reflex camera), якими користуються професійні фотографи через високу якість знімків. Крім того, Xiaomi може додати змінні об'єктиви, що стане ще однією перевагою смартфонів перед громіздкими "дзеркалками". Як і у випадку з усіма патентами, невідомо, чи винахідники зможуть реалізувати задум на практиці.

Ідея об'єднати смартфон та цифровий фотоапарат далеко не нова, спроби зробити це були у корейської корпорації Samsung. Наприклад, у 2014 році вона випустила моноблок Galaxy K Zoom з механічним об'єктивом, сенсора на 20,7 Мп та 10-кратним зумом, пристрій може записувати відео у форматі (1920x1080) із частотою 60 кадрів за секунду.

[ + – ] Смартфон Samsung Galaxy K Zoom

Перевагою Xiaomi у цій справі може стати партнерство з компанією Leica — одним із найбільших у світі виробників фотоапаратів. Її розробки впровадили у новий флагманський смартфон Xiaomi 12S Ultra, кругла камера якого дуже нагадує малюнок з патентної документації, хіба що плоскіша.

Раніше стало відомо, що Doogee перевипустила перший у світі смартфон із камерою нічного бачення. Модель S96 GT стала ідейним спадкоємцем S96 Pro і навіть зберегла той самий дизайн, але отримала покращені характеристики.

Фокус також склав рейтинг найкращих бюджетних смартфонів із гарною камерою, які можна купити в Україні.