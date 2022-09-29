В Европе зимой могут отключить мобильную связь: Россия постаралась

В странах ЕС опасаются дефицита электроэнергии. А мощных аккумуляторов для базовых станций нет.

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Этой зимой европейские телекоммуникационные компании опасаются шатдауна из-за того, что РФ не поставляет газ, что приведет к нехватке электроэнергии, пишет reuters.com.

С шатдаунами мобильные и интернет-операторы Европы не справятся, потому как эти компании никогда не испытывали дефицит электричества. По этой причине в их резервах нет мощных электрогенераторов, способных питать сеть, обеспечивающую население мобильной связью и Интернетом. Службы спецсвязи (правительства, военные, полиция) такими ресурсами располагают.

Источники сообщили reuters.com о том, что ожидают проблем с энергопоставками. Некоторые регуляторы и компании из Франции, Швеции, Италии и Германии уже сегодня пытаются найти решение возможных проблем. Базовые станции сотовой связи, к примеру, оснащаются аккумуляторами, однако их емкости недостаточно в условиях масштабного отключения от энергосети. Эксперты говорят, что они смогут продержаться лишь 30 минут. Таких станций, согласно данным издания, около 500 тыс.

Телеком-регулятор Швеции предложил помощь в закупке портативных батарей для базовых станций. В Германии производители телекоммуникационного оборудования Nokia и Ericsson предлагают разные решения во избежание нехватки электроэнергии. А в Италии главы телеком-компаний добиваются того, чтобы правительство не допустило шатдауна.

Ранее Фокус писал о том, что в РФ работают над созданием операционной системы, которая могла бы быть совместима с приложениями, написанными под Android.

Сообщали также, что китайская компания Xiaomi намерена выпустить телефон, оснащенный "профессиональной" фотокамерой. Пока что разработана только патентная документация.