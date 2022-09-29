У Європі взимку можуть відключити мобільний зв'язок: Росія постаралася

У країнах ЄС побоюються дефіциту електроенергії. А потужних акумуляторів для базових станцій немає.

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Цієї зими європейські телекомунікаційні компанії побоюються шатдауну через те, що РФ не постачає газ, що призведе до нестачі електроенергії, пише reuters.com.

Із шатдаунами мобільні й інтернет-оператори Європи не впораються, бо ці компанії ніколи не відчували дефіциту електрики. Тому в їхніх резервах немає потужних електрогенераторів, здатних живити мережу, що забезпечує населення мобільним зв'язком та інтернетом. Служби спецзв'язку (уряди, військові, поліція) такі ресурси мають.

Джерела повідомили reuters.com про те, що очікують на проблеми з енергопостачаннями. Деякі регулятори та компанії із Франції, Швеції, Італії та Німеччини вже сьогодні намагаються знайти вирішення можливих проблем. Базові станції стільникового зв'язку, наприклад, оснащуються акумуляторами, проте їх ємності недостатньо в умовах масштабного відключення від енергомережі. Експерти кажуть, що зможуть протриматися лише 30 хвилин. Таких станцій, за даними видання, приблизно 500 тис.

Телеком-регулятор Швеції запропонував допомогу в закупівлі портативних батарей для базових станцій. У Німеччині виробники телекомунікаційного обладнання Nokia та Ericsson пропонують різні рішення, щоб уникнути нестачі електроенергії. А в Італії глави телеком-компаній домагаються того, щоб уряд не допустив шатдауну.

Раніше Фокус писав про те, що в РФ працюють над створенням операційної системи, яка могла б бути сумісна з програмами, написаними під Android.

Повідомляли також, що китайська компанія Xiaomi має намір випустити телефон, оснащений "професійною" фотокамерою. Поки що розроблено лише патентну документацію.