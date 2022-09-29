У Росії створюють власну мобільну ОС для запуску Android-додатків

Розробники обіцяють зробити її універсальною для різних категорій користувачів, але терміни поки невідомі.

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Російська компанія "Ред софт" обіцяє випустити власну операційну систему для смартфонів "Ред ОС М", яка підтримуватиме додатки для Android. Про цей проєкт заступник генерального директора організації Рустам Рустамов розповів агентству ТАСС.

За його словами, компанія давно веде роботи зі створення російської мобільної операційної системи. Незабаром "Ред софт" планує випустити свою платформу для планшетів та смартфонів, проте навіть приблизні терміни поки не розголошують. Розробники спробують зробити так, щоб на "Ред ОС М" запускалися програми, створені для інших систем, зокрема Android. А якщо ні, то власники смартфонів зможуть користуватися тільки російськими продуктами, і то далеко не всіма.

У пресслужбі "Ред софт" окремо розповіли, що "Ред ОС М" призначається для різних категорій користувачів: державних службовців, співробітників корпорацій та звичайних споживачів. "Звичайно, ми намагатимемося зробити її універсальною", — зазначив представник компанії.

У серпні ранню версію "Ред ОС М" для планшетів презентували на форумі "Армія-2022". До цього "Ред софт" також розробила операційну систему "Ред ОС" для ПК на базі Linux — станом на червень росіяни придбали 300 копій. Як повідомив Рустам Рустамов, на сьогодні продаж комп'ютерної ОС зріс, а компанія прагне встановлювати її на ноутбуки, розміщені в магазинах-ритейлерах.

У березні 2022 року в Росії вийшов смартфон AYYA T1 з операційною системою "Аврора", схваленою ФСБ. Вони не набули широкого поширення серед росіян, попри рекламу від депутатів Держдуми. Пристрій орієнтований на корпоративних клієнтів, як смартфон, захищений від зламу та витоку даних.

Писали також, що компанія "НТЦ ІТ Роса" створює російського конкурента ОС Android. Вона належить Леоніду Рейману, ексраднику Дмитра Медведєва та ексглаві Міністерства зв'язку та інформаційних технологій РФ.

З'явилася інформація, що в Росії можуть заблокувати всі смартфони на Android та iOS. У такому випадку пристрої, куплені росіянами, перетворяться на непотрібну "цеглу".