В России создают собственную мобильную ОС для запуска Android-приложений

Разработчики обещают сделать ее универсальной для разных категорий пользователей, но сроки пока неизвестны.

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Российская компания "Ред софт" обещает выпустить собственную операционную систему для смартфонов "Ред ОС М", которая будет поддерживать приложения для Android. Об этом проекте заместитель генерального директора организации Рустам Рустамов рассказал агентству "ТАСС".

По его словам, компания давно ведет работы по созданию российской мобильной операционной системы. Вскоре "Ред софт" планирует выпустить свою платформу для планшетов и смартфонов, однако даже примерные сроки пока не разглашаются. Разработчики попытаются сделать так, чтобы на "Ред ОС М" запускались приложения, созданные для других систем, в том числе Android. В противном случае обладатели смартфонов смогут пользоваться только российскими продуктами, и то далеко не всеми.

В пресс-службе "Ред софт" отдельно рассказали, что "Ред ОС М" предназначается для разных категорий пользователей: государственных служащих, сотрудников корпораций и обычных потребителей. "Конечно, мы будем стремиться сделать ее универсальной", — отметил представитель компании.

В августе раннюю версию "Ред ОС М" для планшетов представили на форуме "Армия-2022". До этого "Ред софт" также разработала операционную систему "Ред ОС" для ПК на базе Linux — по состоянию на июнь россияне приобрели 300 копий. Как сообщил Рустам Рустамов, на сегодняшний день продажи компьютерной ОС выросли, а компания стремится предустанавливать ее на ноутбуки, размещенные в магазинах-ритейлерах.

В марте 2022 года в России вышел смартфон AYYA T1 с операционной системой "Аврора", одобренной ФСБ. Они не получили широкого распространения среди россиян, несмотря на рекламу от депутатов Госдумы. Устройство ориентировано на корпоративных клиентов, как смартфон, защищенный от взлома и утечки данных.

Писали также, что компания "НТЦ ИТ Роса" создает российского конкурента ОС Android. Она принадлежит Леониду Рейману, экс-советнику Дмитрия Медведева и экс-главе Министерства связи и информационных технологий РФ.

Появилась информация, что в России могут заблокировать все смартфоны на Android и iOS. В таком случае устройства, купленные россиянами, превратятся в бесполезные "кирпичи".