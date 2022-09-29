Ученый создал лазерную пушку с ИИ, которая убивает тараканов (видео)

Гаджет имеет открытый исходный код и достаточно дешево стоит, но "немного опасен" для людей.

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Научный сотрудник Университета Хериота-Уатта создал лазерное устройство для борьбы с насекомыми. Гаджет работает благодаря машинному зрению, пишет vice.com.

Аппарат смог не только обнаружить тараканов с высокой точностью, но и обезвредить и отпугнуть отдельных насекомых на расстоянии до 1,2 м. Изобретатель использовал компьютер Jetson Nano.

Jetson Nano может запускать алгоритмы машинного обучения, обрабатывать цифровой сигнал с двух камер, чтобы определить положение таракана. Он передает информацию гальванометру (устройству, измеряющему электрический ток), который меняет направление лазера, чтобы поразить цель. Маломощный лазерный луч может влиять на поведение тараканов, — в таком случае они просто разбегаются, — а при повышении мощности, тараканы гибнут.

Устройство может собрать любой желающий, так как комплектующие доступны (стоят не более 250 долларов), а к программной части есть доступ. Исследователь говорит, что устройство можно усовершенствовать и применять его против насекомых-вредителей, вместо того, чтобы использовать химикаты. Сейчас он тестирует модель, которая убивает шершней.

Автор не рекомендует использовать устройство в домашних условиях, так как лазерный луч опасен для зрения. Если мощным лучом посветить человеку в глаза, он может даже ослепнуть.

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