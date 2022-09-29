Вчений створив лазерну гармату з ШІ, яка вбиває тарганів (відео)

Гаджет має відкритий вихідний код і досить дешево коштує, але "трохи небезпечний" для людей.

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Науковий співробітник Університету Геріот-Ватта створив лазерний пристрій для боротьби з комахами. Гаджет працює завдяки машинному зору, пише vice.com.

Апарат зміг не тільки виявити тарганів з високою точністю, але й знешкодити та відлякати деяких комах на відстані до 1,2 м. Винахідник використовував комп'ютер Jetson Nano.

Jetson Nano може запускати алгоритми машинного навчання, обробляти цифровий сигнал із двох камер, щоб визначити положення таргана. Він передає інформацію гальванометру (пристрою, що вимірює електричний струм), який змінює напрям лазера, щоб вразити ціль. Лазерний промінь може впливати на поведінку тарганів, — у такому випадку вони просто розбігаються, — а в разі підвищення потужності, таргани гинуть.

Пристрій може зібрати будь-хто охочий, оскільки деталі доступні (варті не більш як 250 доларів), а до програмної частини є доступ. Дослідник каже, що пристрій можна вдосконалити та застосовувати його проти комах-шкідників, замість того, щоб використовувати хімікати. Наразі він тестує модель, яка вбиває шершнів.

Автор не рекомендує використовувати пристрій у домашніх умовах, оскільки лазерний промінь небезпечний для зору. Якщо таким променем посвітити людині у вічі, вона може осліпнути.

Раніше ми повідомляли, що робот Cassie вважається найшвидшим двоногим ботом на планеті. Він переміг у бігових змаганнях, обігнавши роботів Atlas та Mabel.

Писали про рідкий робот, який під зовнішнім керуванням поділяється на маленьких роботів, а потім може знову з'єднатися в єдиний пристрій.