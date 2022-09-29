В ГСЧС назвали дату запуска системы экстренного оповещения, пугавшей граждан резкими звуками

В обычном режиме работы военные администрации будут через смартфоны информировать украинцев об опасных погодных условиях, выбросе радиации или обязательной эвакуации.

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С 1 декабря в Украине ожидается запуск системы оповещения населения от Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Эту информацию в ходе прифинга подтвердил замглавы ГСЧС Роман Примуш.

По его словам, ведомство завершило тестировать систему экстренного оповещения населения Cell Broadcast, которое проходило в Украине с 7 по 23 сентября.

Примуш подчеркнул, что в указанный период ГСЧС отправило жителям каждого региона страны по 8 уведомлений, а полноценный запуск ожидается с 1 декабря 2022 года. После того, как система Cell Broadcast заработает в обычном режиме, местные военные администрации должны будут информировать граждан об угрозах на местах: опасных погодных условиях, возможном выбросе радиации или других химических элементов.

Кроме этого, как отмечает Примуш, с помощью технологии украинцам могут сообщить о проведении экстренной эвакуации. Отправка тестовых сообщений во время тестирования показала эффективные показатели — сообщения к абонентам поступали в течение 20-30 секунд.

"В начале тестирования у нас был 41% покрытия абонентов, а сейчас система достигла 67% — это довольно неплохой показатель. Нам удалось настроить операционные системы большинства смартфонов и модели телефонов, которые были выпущены после 2015 года. Сейчас мы работаем над тем, чтобы уведомления могли получать телефоны более старых версий", — добавил Примуш, анонсируя полноценный запуск системы Cell Broadcast.

Напомним, в начале сентября ГСЧС сообщила об изменении системы оповещения населения об экстренных ситуациях. В течение нескольких недель ведомство рассылало абонентам операторов Киевстар, Vodafone и lifecell тестовые сообщения об угрозе или опасной ситуации.

Тестирование системы экстренных оповещений на смартфонах было завершено 23 сентября. Технология Cell Broadcast, которая заставляла смартфоны украинцев издавать резкие неприятные звуки и вибрировать, использует каналы служебной связи, отправляя пользователям экстренные сообщения в течение 20-30 секунд.