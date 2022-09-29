У ДСНС назвали дату запуску системи екстреного оповіщення, яка лякала громадян різкими звуками

У звичайному режимі роботи військові адміністрації через смартфони інформуватимуть українців про небезпечні погодні умови, викид радіації або обов'язкову евакуацію.

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З 1 грудня в Україні очікується запуск системи оповіщення населення від Державної служби з надзвичайних ситуацій. Цю інформацію під час брифінгу підтвердив заступник голови ДСНС Роман Примуш.

За його словами, відомство завершило тестування системи екстреного оповіщення населення Cell Broadcast, яке проходило в Україні із 7 по 23 вересня.

Примуш наголосив, що в зазначений період ДСНС відправило мешканцям кожного регіону країни по 8 повідомлень, а повноцінний запуск очікується з 1 грудня 2022 року. Після того, як система Cell Broadcast запрацює у звичайному режимі, місцеві військові адміністрації повинні будуть інформувати громадян про загрози на місцях: небезпечні погодні умови, можливий викид радіації або інші хімічні елементи.

Крім цього, як зазначає Примуш, за допомогою технології українцям можуть повідомити про проведення екстреної евакуації. Відправлення тестових повідомлень під час тестування показало ефективні показники — повідомлення до абонентів надходили протягом 20-30 секунд.

"На початку тестування у нас був 41% покриття абонентів, а зараз система досягла 67% — це досить непоганий показник. Нам вдалося налаштувати операційні системи більшості смартфонів і моделі телефонів, які були випущені після 2015 року. Зараз ми працюємо над тим, щоб сповіщення могли отримувати телефони старіших версій", — додав Примуш, анонсуючи повноцінний запуск системи Cell Broadcast.

Нагадаємо, на початку вересня ДСНС повідомила про зміну системи оповіщення населення про екстрені ситуації. Протягом кількох тижнів відомство розсилало абонентам операторів Київстар, Vodafone та lifecell тестові повідомлення про загрозу чи небезпечну ситуацію.

Тестування системи екстрених сповіщень на смартфонах було завершено 23 вересня. Технологія Cell Broadcast, яка змушувала смартфони українців видавати різкі неприємні звуки та вібрувати, використовує канали службового зв'язку, надсилаючи користувачам екстрені повідомлення протягом 20-30 секунд.