В Україні змінять систему сповіщення про загрози: коли та як це станеться

Вже наступного тижня абоненти Київстар, Vodafone та lifecell у деяких областях України зможуть отримувати на свої смартфони нові сповіщення про загрози та небезпеки.

З 7 вересня в Україні розпочнеться тестування нової системи оперативного інформування населення щодо надзвичайних ситуацій. Про це повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

Відомо, що тестуватимуть нову систему сповіщень у таких областях:

Вінницькій;

Волинській;

Дніпропетровській;

Житомирській;

Закарпатській;

Івано-Франківській;

Кіровоградській;

Київській;

Львівській;

Одеській;

Полтавській;

Рівненській;

Тернопільській;

Хмельницькій;

Черкаській;

Чернівецькій;

Чернігівській;

місті Київ.

Які особливості нової системи сповіщення

Інформувати населення про надзвичайні ситуації за допомогою операторів мобільного зв'язку Київстар, Vodafone та lifecell.

ДСНС тепер зможе надсилати інформацію мешканцям конкретного населеного пункту, області чи по всій Україні залежно від ситуації. Крім того, повідомлення про надзвичайну ситуацію надходитимуть на телефони українців набагато швидше.

А звуковий сигнал про надходження повідомлення буде навіть у випадку, якщо звук на телефоні вимкнено.

Пресслужба ДСНС звернула увагу громадян, що підтримувати нову систему інформування зможуть не всі смартфон, а лише ті телефонні апарати, які випустили після 2019 року.

Нагадаємо, додаток "Повітряна тривога" попереджатиме про хімзагрози та радіаційну небезпеку. Оновлення вже доступне користувачам iOS, Android та Huawei.

Фокус також писав, що в Україні з'явилися нові сигнали тривоги. Жителі деяких областей можуть почути сигнали хімічної та радіаційної небезпеки. Нові заходи запровадили через ядерний шантаж Росії.