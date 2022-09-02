В Украине изменят систему оповещения об угрозах: когда и как это произойдет
Уже на следующей неделе абоненты Киевстар, Vodafone и lifecell в некоторых областях Украины смогут получать на свои смартфоны новые оповещения об угрозах и опасностях.
С 7 сентября в Украине начнется тестирование новой системы оперативного информирования населения о чрезвычайных ситуациях. Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.
Известно, что тестировать новую систему оповещений будут в таких областях:
- Винницкой;
- Волынской;
- Днепропетровской;
- Житомирской;
- Закарпатской;
- Ивано-Франковской;
- Кировоградской;
- Киевской;
- Львовской;
- Одесской;
- Полтавской;
- Ровенской;
- Тернопольской;
- Хмельницкой;
- Черкасской;
- Черновицкой;
- Черниговской;
- городе Киеве.
Какие особенности новой системы оповещения
Информировать населения о чрезвычайных ситуациях с помощью операторов мобильной связи Киевстар, Vodafone и lifecell.
ГСЧС теперь сможет отправлять информацию жителям конкретного населенного пункта, области или по всей Украине, в зависимости от ситуации. Кроме того, сообщения о чрезвычайной ситуации будут приходить на телефоны украинцев гораздо быстрее.
А звуковой сигнал о поступлении сообщения будет даже в том случае, если звук на телефоне выключен.
Пресс-служба ГСЧС обратила внимание граждан на то, что поддерживать новую систему информирования смогут не все смартфоны, а только те телефонные аппараты, которые были выпущены после 2019 года.
Напомним, приложение "Воздушная тревога" будет предупреждать о химугрозе и радиационной опасности. Обновление уже доступно пользователям iOS, Android и Huawei.
Фокус также писал о том, что в Украине появились новые сигналы тревоги. Жители некоторых областей могут услышать сигналы химической и радиационной опасности. Новые меры ввели из-за ядерного шантажа России.