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Украина Российско-украинская война

В Украине изменят систему оповещения об угрозах: когда и как это произойдет

сирена, тревога, громкоговоритель
В Украине заработает новая система оповещения о тревогах

Уже на следующей неделе абоненты Киевстар, Vodafone и lifecell в некоторых областях Украины смогут получать на свои смартфоны новые оповещения об угрозах и опасностях.

С 7 сентября в Украине начнется тестирование новой системы оперативного информирования населения о чрезвычайных ситуациях. Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

Известно, что тестировать новую систему оповещений будут в таких областях:

  • Винницкой;
  • Волынской;
  • Днепропетровской;
  • Житомирской;
  • Закарпатской;
  • Ивано-Франковской;
  • Кировоградской;
  • Киевской;
  • Львовской;
  • Одесской;
  • Полтавской;
  • Ровенской;
  • Тернопольской;
  • Хмельницкой;
  • Черкасской;
  • Черновицкой;
  • Черниговской;
  • городе Киеве.

Какие особенности новой системы оповещения

Информировать населения о чрезвычайных ситуациях с помощью операторов мобильной связи Киевстар, Vodafone и lifecell.

ГСЧС теперь сможет отправлять информацию жителям конкретного населенного пункта, области или по всей Украине, в зависимости от ситуации. Кроме того, сообщения о чрезвычайной ситуации будут приходить на телефоны украинцев гораздо быстрее.

А звуковой сигнал о поступлении сообщения будет даже в том случае, если звук на телефоне выключен.

Пресс-служба ГСЧС обратила внимание граждан на то, что поддерживать новую систему информирования смогут не все смартфоны, а только те телефонные аппараты, которые были выпущены после 2019 года.

Напомним, приложение "Воздушная тревога" будет предупреждать о химугрозе и радиационной опасности. Обновление уже доступно пользователям iOS, Android и Huawei.

Фокус также писал о том, что в Украине появились новые сигналы тревоги. Жители некоторых областей могут услышать сигналы химической и радиационной опасности. Новые меры ввели из-за ядерного шантажа России.