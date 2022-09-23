В Україні завершили тестування системи екстрених сповіщень на смартфонах

Систему Cell Broadcast, яка змушувала смартфони українців видавати різкі неприємні звуки та вібрувати, тестували із 7 по 23 вересня. Повноцінно вона має запрацювати в грудні цього року.

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У п'ятницю, 23 вересня, в Україні завершилося тестування системи оповіщення про екстрені ситуації в країні. Про це повідомила пресслужба Державної служби надзвичайних ситуацій України на офіційній сторінці у фейсбуці.

У ДСНС повідомили про те, що тестування завершено та подякували всім громадянам України за терпіння, витримку та розуміння.

Співробітники служби також нагадали, що роблять усе можливе, щоб люди були захищені та попереджені про можливі небезпеки.

Що відомо про тестування нової системи оповіщень від ДСНС

Тестування Cell Broadcast — загальнонаціональної системи екстрених повідомлень — стартувало в Україні із 7 вересня. У ДСНС планують, що в грудні оповіщення на смартфони українців приходитимуть уже в режимі безперебійної роботи.

У профільному відомстві повідомили, що зараз активно співпрацюють із розробниками смартфонів. У результаті очікують, що кількість сучасних телефонів, які матимуть змогу приймати екстрені повідомлення, розшириться. Також має зрости й кількість абонентів, які їх отримуватимуть.

Станом на день завершення тестування Cell Broadcast зміг охопити лише 67% абонентів, які користуються мобільними телефонами на кшталт смартфонів.

Що таке Cell Broadcast

Це система оповіщення цивільного населення про небезпеку й екстрені ситуації, яка вже широко використовується у світовій практиці. Cell Broadcast дозволяє оповіщати абонентів мобільних операторів за допомогою каналів службового зв'язку.

Варто зазначити, що повідомлення Cell Broadcast не схожі на сигнали про повітряну тривогу, які вже знайомі українцям. Коли повідомлення надходить на смартфон, він починає видавати неприємний гучний звук, який триває від 15 до 20 секунд.

Раніше Фокус писав про те, що в Україні змінили систему оповіщення про погрози. Абоненти "Київстар", Vodafone і lifecell у деяких областях України почали отримувати на свої смартфони нові сповіщення про загрози та небезпеки.

Крім того, додаток "Повітряна тривога" попереджатиме про хімзагрози та радіаційну небезпеку. Оновлення вже доступне користувачам iOS, Android і Huawei.