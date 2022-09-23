В Украине завершили тестировать систему экстренных оповещений на смартфонах

Систему Cell Broadcast, которая заставляла смартфоны украинцев издавать резкие неприятные звуки и вибрировать, тестировали с 7 по 23 сентября. Полноценно она должна заработать в декабре этого года.

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В пятницу, 23 сентября, в Украине завершилось тестирование системы оповещения об экстренных ситуациях в стране. Об этом сообщила пресс-служба Государственной службы чрезвычайных ситуаций Украины на официальной странице в Фейсбук.

В ГСЧС сообщили о том, что тестирование завершено и поблагодарили всех граждан Украины за терпение, выдержку и понимание.

Сотрудники службы также напомнили, что делают все возможное, чтобы люди были защищены и предупреждены о возможных опасностях.

Что известно о тестировании новой системы оповещений от ГСЧС

Тестирование Cell Broadcast — общенациональной системы экстренны сообщений — стартовало в Украине с 7 сентября. В ГСЧС планируют, что в декабре оповещения на смартфоны украинцев станут приходить уже в режиме бесперебойной работы.

В профильном ведомстве сообщили, что сейчас активно сотрудничают с разработчиками смартфонов. В результате ожидают, что количество современных телефонов, которые смогут принимать экстренные сообщение, расширится. Также должно возрасти и количество абонентов, которые будут их получать.

По состоянию на день завершения тестирования Cell Broadcast смог охватить только 67% абонентов, которые пользуются мобильными телефонами по типу смартфонов.

Что такое Cell Broadcast

Это система оповещения гражданского населения об опасности и экстренных ситуациях, которая уже широко используется в мировой практике. Cell Broadcast позволяет оповещать абонентов мобильных операторов, используя каналы служебной связи.

Стоит отметить, что сообщения Cell Broadcast не похожи на сигналы о воздушной тревоги, которые уже знакомы украинцам. Когда сообщение приходит на смартфон, он начинает издавать неприятный громкий звук, который длится от 15 до 20 секунд.

Ранее Фокус писал о том, что в Украине изменили систему оповещения об угрозах. Абоненты Киевстар, Vodafone и lifecell в некоторых областях Украины начали получать на свои смартфоны новые оповещения об угрозах и опасностях.

Кроме того, приложение "Воздушная тревога" будет предупреждать о химугрозе и радиационной опасности. Обновление уже доступно пользователям iOS, Android и Huawei.