Новый Интернет: глава Apple назвал технологии, которые изменят будущее человечества
По мнению Тима Кука, скоро пользователи не смогут представить своей жизни без виртуальной или дополненной реальности.
Генеральный директор Apple Тим Кук считает, что виртуальная (VR) и дополненная (AR) реальности станут технологиями, которые определят будущее человечества. Об этом он рассказал в интервью голландскому изданию Bright.
Кук говорит, что в будущем виртуальная реальность станет такой же распространенной и необходимой, как Интернет и смартфоны сегодня. По его мнению, совсем скоро люди не смогут представить свою жизнь без этой технологии.
"Я думаю, что AR — это технология, которая повлияет на все. Представьте, что вы внезапно можете преподавать с помощью дополненной реальности и таким образом демонстрировать вещи другим. Или использовать с медицинской точки зрения и так далее", — высказался Кук. — "Приложения с дополненной реальностью уже есть в App Store, но их возможности будут намного шире".
При этом Тим Кук скептически оценил идею метавселенных, которые активно продвигает Марк Цукерберг и его корпорация Meta Platforms (до 2021 года — Facebook). Глава Apple уверен, что большинство людей попросту не понимают, что это такое и для чего нужно. А вот виртуальная реальность — более понятна, она имеет четкое определение и практические применения.
"VR — это то, во что вы действительно можете погрузиться и можете использовать с пользой. Но я не думаю, что вы хотите прожить в ней всю жизнь. Виртуальная реальность предназначена для регулярного использования, но не для хорошего общения", — высказался Тим Кук.
Как отмечает CNBC, под метавселенной обычно подразумевают платформы виртуальной реальности (VR), где люди могут работать, играть, совершать покупки и общаться при помощи иммерсивных технологий, таких как специальные гарнитуры или очки для погружения в виртуальную среду. Подобные проекты уже существуют, а крупные компании, такие как Microsoft и Disney сейчас активно разрабатывают новые устройства и программное обеспечение, чтобы заманивать людей в свои вселенные, заставляя их тратить как можно больше времени и денег.
В июне бывший генеральный директор Google Эрик Шмидт указал на путаницу в отношении метавселенной, ведь пока у человечества "нет единого мнения" о том, что она из себя представляет. Точно так же генеральный директор Snap Эван Шпигель назвал идею метавселенной "двусмысленной и гипотетической", отдав предпочтение развитию дополненной реальности.
Ранее писали, что Марк Цукерберг потерял 70 миллиардов долларов из-за метавселенной. За год акции Meta сильно упали, а состояние миллиардера сократилось, в результате чего он опустился на 20-е место в списке миллиардеров по версии Bloomberg.
Писали также, что жителя Южной Кореи посадили в тюрьму за домогательства в метавселенной. Как выяснили правоохранители 30-летний мужчина уговаривал несовершеннолетних пользователей отправлять ему интимные фотографии.