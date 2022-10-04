Новый Интернет: глава Apple назвал технологии, которые изменят будущее человечества

По мнению Тима Кука, скоро пользователи не смогут представить своей жизни без виртуальной или дополненной реальности.

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Генеральный директор Apple Тим Кук считает, что виртуальная (VR) и дополненная (AR) реальности станут технологиями, которые определят будущее человечества. Об этом он рассказал в интервью голландскому изданию Bright.

Кук говорит, что в будущем виртуальная реальность станет такой же распространенной и необходимой, как Интернет и смартфоны сегодня. По его мнению, совсем скоро люди не смогут представить свою жизнь без этой технологии.

"Я думаю, что AR — это технология, которая повлияет на все. Представьте, что вы внезапно можете преподавать с помощью дополненной реальности и таким образом демонстрировать вещи другим. Или использовать с медицинской точки зрения и так далее", — высказался Кук. — "Приложения с дополненной реальностью уже есть в App Store, но их возможности будут намного шире".

При этом Тим Кук скептически оценил идею метавселенных, которые активно продвигает Марк Цукерберг и его корпорация Meta Platforms (до 2021 года — Facebook). Глава Apple уверен, что большинство людей попросту не понимают, что это такое и для чего нужно. А вот виртуальная реальность — более понятна, она имеет четкое определение и практические применения.

"VR — это то, во что вы действительно можете погрузиться и можете использовать с пользой. Но я не думаю, что вы хотите прожить в ней всю жизнь. Виртуальная реальность предназначена для регулярного использования, но не для хорошего общения", — высказался Тим Кук.

Как отмечает CNBC, под метавселенной обычно подразумевают платформы виртуальной реальности (VR), где люди могут работать, играть, совершать покупки и общаться при помощи иммерсивных технологий, таких как специальные гарнитуры или очки для погружения в виртуальную среду. Подобные проекты уже существуют, а крупные компании, такие как Microsoft и Disney сейчас активно разрабатывают новые устройства и программное обеспечение, чтобы заманивать людей в свои вселенные, заставляя их тратить как можно больше времени и денег.

В июне бывший генеральный директор Google Эрик Шмидт указал на путаницу в отношении метавселенной, ведь пока у человечества "нет единого мнения" о том, что она из себя представляет. Точно так же генеральный директор Snap Эван Шпигель назвал идею метавселенной "двусмысленной и гипотетической", отдав предпочтение развитию дополненной реальности.

Ранее писали, что Марк Цукерберг потерял 70 миллиардов долларов из-за метавселенной. За год акции Meta сильно упали, а состояние миллиардера сократилось, в результате чего он опустился на 20-е место в списке миллиардеров по версии Bloomberg.

Писали также, что жителя Южной Кореи посадили в тюрьму за домогательства в метавселенной. Как выяснили правоохранители 30-летний мужчина уговаривал несовершеннолетних пользователей отправлять ему интимные фотографии.