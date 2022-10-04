Новий Інтернет: глава Apple назвав технології, які змінять майбутнє людства

На думку Тіма Кука, незабаром користувачі не зможуть уявити своє життя без віртуальної чи доповненої реальності.

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Генеральний директор Apple Тім Кук вважає, що віртуальна (VR) та доповнена (AR) реальності стануть технологіями, які визначать майбутнє людства. Про це він розповів голландському виданню Bright.

Кук каже, що в майбутньому віртуальна реальність стане такою ж поширеною та необхідною, як Інтернет та смартфони сьогодні. На його думку, незабаром люди не зможуть уявити своє життя без цієї технології.

"Я думаю, що AR — це технологія, яка вплине на все. Уявіть, що ви раптово можете викладати за допомогою доповненої реальності і таким чином демонструвати речі іншим. Або використовувати з медичного погляду і так далі", — сказав Кук. — "Додатки з доповненою реальністю вже є в App Store, але їхні можливості будуть набагато ширшими".

При цьому Тім Кук скептично оцінив ідею метавсесвітів, які активно просуває Марк Цукерберг та його корпорація Meta Platforms (до 2021 року – Facebook). Глава Apple упевнений, що більшість людей просто не розуміють, що це таке і для чого потрібне. А ось віртуальна реальність більш зрозуміла, вона має чітке визначення та практичні застосування.

"VR — це те, у що ви дійсно можете поринути і можете використовувати з користю. Але я не думаю, що ви хочете прожити в ньому все життя. Віртуальна реальність призначена для регулярного використання, але не для хорошого спілкування", — сказав Тім Кук.

Як зазначає CNBC, під метавсесвітом зазвичай мають на увазі платформи віртуальної реальності (VR), де люди можуть працювати, грати, здійснювати покупки та спілкуватися за допомогою імерсивних технологій, таких як спеціальні гарнітури або окуляри для занурення у віртуальне середовище. Подібні проєкти вже існують, а великі компанії, такі як Microsoft і Disney зараз активно розробляють нові пристрої та програмне забезпечення, щоб заманювати людей у свої всесвіти, змушуючи їх витрачати якнайбільше часу та грошей.

У червні колишній генеральний директор Google Ерік Шмідт вказав на плутанину щодо метавсесвіту, адже поки що у людства "немає єдиної думки" про те, що він собою являє. Так само генеральний директор Snap Еван Шпігель назвав ідею метавсесвіту "двозначною і гіпотетичною", віддавши перевагу розвитку доповненої реальності.

Раніше писали, що Марк Цукерберг втратив 70 мільярдів доларів через метавсесвіт. За рік акції Meta сильно впали, а статки мільярдера скоротилися, внаслідок чого він опустився на 20-е місце в списку мільярдерів за версією Bloomberg.

Писали також, що жителя Південної Кореї ув'язнили за домагання у метавсесвіті. Як з'ясували правоохоронці 30-річний чоловік умовляв неповнолітніх користувачів надсилати йому інтимні фотографії.