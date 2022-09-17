Жителя Південної Кореї посадили до в'язниці через домагання у віртуальній реальності

Зловмисник спілкувався зі школярами та вмовляв їх надсилати відверті фотографії.

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У Південній Кореї 30-річного чоловіка відправили до в'язниці за сексуальні домагання до користувачів метавсесвіту. Подробиці стали відомі сайту Yahoo! News.

Як з'ясували слідчі, мешканець міста Ийчжонбу використав чужий аватар і занизив вік, зареєструвавшись у південнокорейській віртуальній платформі. З грудня 2021 по березень 2022 він спілкувався з неповнолітніми користувачами, пропонував їм подарунки, втирався в довіру і вмовляв відправляти інтимні фотографії, які поліція виявила на його пристрої.

Районний суд визнав чоловіка винним у порушенні Закону про захист дітей та молоді та засудив до чотирьох років позбавлення волі, а також проходження лікувальних програм для сексуальних злочинців тривалістю 80 годин. Після виходу з в'язниці засуджений не зможе сім років працювати у будь-яких установах, пов'язаних із підлітками чи інвалідами.

"Злочин дуже серйозний, адже жертвами стали діти та підлітки, які не мають усталеного уявлення про сексуальність. Вони не змогли захистити себе від збочених домагань і притягнути винного до відповідальності. Проте обвинувачений зізнався у злочинах, і вирок базувався на тому, що фотографії не поширювалися і не використовувалися для отримання доходу", — прокоментував районний суд Ийчжонбу.

У червні депутат Демократичної партії Південної Кореї запропонував запровадити покарання за сексуальні злочини, скоєні у метавсесвіті. Крім того, міністерство науки виділило вісім етичних принципів для метавсесвіту: справжність, автономію, взаємність, повагу до приватного життя, справедливість, захист даних, включення та відповідальність.

Раніше компанія Shiftall розробила незвичайний мікрофон у вигляді "намордника" для віртуальної реальності. Інженери запевняють, що він дозволить зберегти розмови у таємниці навіть від людей, які сидять поряд.

Футуролог Рупендра Брахамбхатт передбачив, що віртуальні всесвіти захоплять світ до 2030 року. Вже сьогодні такі технології сильно впроваджуються в життя людей та визначають розвиток суспільства.