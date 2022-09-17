Жителя Южной Кореи посадили в тюрьму за домогательства в виртуальной реальности

Злоумышленник общался со школьниками и уговоривал их присылать откровенные фотографии.

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В Южной Корее 30-летнего мужчину отправили в тюрьму за сексуальные домогательства в отношении пользователей метавселенной. Подробности стали известны сайту Yahoo! News.

Как выяснили следователи, житель города Ыйчжонбу использовал чужой аватар и занизил возраст, зарегистрировавшись в южнокорейской виртуальной платформе. С декабря 2021 по март 2022 года он общался с несовершеннолетними пользователями, предлагал им подарки, втирался в доверие и уговаривал отправлять интимные фотографии, которые полиция обнаружила на его устройстве.

Районный суд признал мужчину виновным в нарушении Закона о защите детей и молодежи и приговорил к четырем годам лишения свободы, а также прохождению лечебных программ для сексуальных преступников длительностью 80 часов. После выхода из тюрьмы осужденный не сможет семь лет работать в каких-либо учреждениях, связанных с подростками или инвалидами.

"Преступление очень серьезное, ведь жертвами стали дети и подростки, не имеющие устоявшегося представления о сексуальности. Они не смогли защитить себя от извращенных домогательств и привлечь виновного к ответственности. Однако обвиняемый сознался в преступлениях, и приговор был основан на том, что фотографии не распространялись и не использовались для получения дохода", — прокомментировал районный суд Ыйчжонбу.

В июне депутат Демократической партии Южной Кореи предложил ввести наказания за сексуальные преступления, совершенные в метавселенной. Кроме того, министерство науки выделило восемь этических принципов для метавселенной: подлинность, автономию, взаимность, уважение частной жизни, справедливость, защиту данных, включение и ответственность.

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