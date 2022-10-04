Samsung пообещала освоить 1,4-нм техпроцесс через 5 лет: как изменятся чипы

Samsung вкладывает много ресурсов в развитие новых технологий, чтобы догнать TSMC и обеспечить спрос на чипы в будущем.

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Южнокорейская компания Samsung Electronics планирует освоить производство чипов по топологии 1,4 нанометра уже через пять лет. Об этом 4 октября сообщила агентство Reuters, ссылаясь на официальное заявление исполнительного вице-президента литейного подразделения Мунсу Канга в Сан-Хосе (США).

Samsung решила к 2027 году увеличить производственные мощности в три раза, чтобы удовлетворить растущий глобальный спрос на микросхемы. Инженеры обещают к 2025 году освоить технологию создания 2-нм чипов, а еще через два года — печатать 1,4-нм. Они предназначены в первую очередь высокопроизводительных вычислений и приложений искусственного интеллекта.

Мунсу Канг отметил, что в 2021 году компания достигла прогресса, повысив цены на свою продукцию и компенсировав расходы. Заказы, сделанные клиентами сейчас, будут выполнены через 2-3 года, поэтому "прямое влияние текущей атмосферы будет минимальным".

По его словам, спрос на техпроцессы с нормами до 5 нм и меньше увеличивается даже на фоне значительного роста инфляции, поскольку в будущем такие чипы должны использовать для высокопроизводительных вычислений, систем искусственного интеллекта, сетей связи 5G и 6G, а также в автомобильной промышленности. Если не вложить большие средства в освоение новых литографических процессоров сейчас, то спустя несколько лет полупроводниковая отрасль не сможет удовлетворить потребности рынка.

В июне Samsung начала массовое производство чипов по 3-нанометровой технологии. Компания провела переговоры о поставках таких микросхем с потенциальными клиентами, включая Qualcomm, Tesla и Advanced Micro Devices (AMD). По словам гендиректора Samsung Кена Ке Хена, компания отстает от тайваньской TSMC по разработке и производству чипов по топологии 4 и 5 нм, но рынок сейчас больше заинтересован во втором поколении 3-нм чипов, которые южнокорейский гигант собирается выпускать с 2024 года на заводе в Тейлоре (США).

Писали также, что в Китае научились массово выпускать 14-нм чипы. Вскоре КНР может догнать более развитые в этой отрасли США и Тайвань, освоив 7-нм и 5-нм технопроцессы, несмотря на американские санкции.

Ранее писали, что у Samsung сильно снизились продажи смартфонов и телевизоров. Склады компании переполнились, поэтому она приостановила производство.