Samsung пообіцяла освоїти 1,4-нм техпроцес через 5 років: як зміняться чипи

Samsung вкладає багато ресурсів у розвиток нових технологій, щоб наздогнати TSMC та забезпечити попит на чипи в майбутньому.

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Південнокорейська компанія Samsung Electronics планує освоїти виробництво чипів топології 1,4 нанометра вже через п'ять років. Про це 4 жовтня повідомила агентство Reuters, посилаючись на офіційну заяву виконавчого віце-президента ливарного підрозділу Мунсу Канга у Сан-Хосі (США).

Samsung вирішила до 2027 року збільшити виробничі потужності втричі, щоб задовольнити зростаючий глобальний попит на мікросхеми. Інженери обіцяють до 2025 року освоїти технологію створення 2-нм чипів, а ще за два роки — друкувати 1,4-нм. Вони призначені насамперед високопродуктивних обчислень та додатків штучного інтелекту.

Мунсу Канг зазначив, що у 2021 році компанія досягла прогресу, підвищивши ціни на свою продукцію та компенсувавши витрати. Замовлення, зроблені зараз клієнтами, будуть виконані через 2-3 роки, тому "прямий вплив поточної атмосфери буде мінімальним".

За його словами, попит на техпроцеси з нормами до 5 нм і менше збільшується навіть на тлі значного зростання інфляції, оскільки в майбутньому такі чипи мають використовуватися для високопродуктивних обчислень, систем штучного інтелекту, мереж зв'язку 5G та 6G, а також автомобільної промисловості. Якщо не вкласти великі кошти в освоєння нових літографічних процесорів зараз, через кілька років напівпровідникова галузь зможе задовольнити потреби ринку.

У червні Samsung розпочала масове виробництво чипів за 3-нанометровою технологією. Компанія провела переговори про постачання таких мікросхем з потенційними клієнтами, включаючи Qualcomm, Tesla та Advanced Micro Devices (AMD). За словами гендиректора Samsung Кена Ке Хена, компанія відстає від тайванської TSMC з розробки та виробництва чипів з топології 4 і 5 нм, але ринок зараз більше зацікавлений у другому поколінні 3-нм чипів, які південнокорейський гігант збирається випускати з 2024 року на заводі в Тей (США).

Писали також, що у Китаї навчилися масово випускати 14-нм чипи. Незабаром КНР може наздогнати більш розвинені в цій галузі США та Тайвань, освоївши 7-нм та 5-нм технопроцеси, незважаючи на американські санкції.

Раніше писали, що у Samsung сильно знизилися продажі смартфонів та телевізорів. Склади компанії переповнились, тож вона призупинила виробництво.