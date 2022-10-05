Виртуальный занавес: Google отключило приложение-переводчик в Китае

Онлайн-перевод был одним из немногих сервисов Google, которые работали в Китае после введения санкций со стороны США.

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Американская компания Google закрыла приложение "Переводчик" (Translate) в Китае на фоне технологического противостояния Поднебесной и США. Об этом стало известно агентству Bloomberg.

На веб-странице сервиса для Китая отображается фотография поисковой панели Google с привязанной к ней ссылкой, которая при нажатии открывает гонконгский сайт "Переводчика", недоступный для других регионов страны. Пресс-служба компании заявила, будто закрыли доступ к сервису для материковой части КНР "из-за низкого уровня использования".

[ + – ] Страница китайской версии "Переводчика Google" Фото: Скриншот

Как отмечает СМИ, такой ход со стороны Google связан с усилением напряженности между Китаем и США. Сейчас обе страны принимают меры для защиты собственных технологий и интеллектуальной собственности в преддверии партийного съезда Коммунистической партии КНР, на котором должны выбрать нового политического лидера.

"Переводчик" был одним из последних приложений Google, которые работали в Китае — крупнейшем интернет-рынке мира. В 2010 году компания заблокировала в стране свою поисковую систему из-за того, что китайское правительство ввело жесткую цензуру контента. В попытке сохранить пользователей, Google вскоре запустила для китайцев специальный сайт и мобильное приложение, а также хотела создать отдельную версию поисковика, но отказалась от этой затеи.

Ранее Google разрешила пользователям удалять свои персональные данные из Интернета. Новый инструмент позволяет человеку проверить, какая информация о нем отображает поисковая система, а затем потребовать удалить номер телефона, домашний адрес и тому подобное. Разработчики представили подробную инструкцию, как это сделать.

Писали также, что Google перестанет отвечать на странные и глупые запросы. Команда улучшила работу сервиса "избранные фрагменты", поэтому поисковик предлагает меньше ссылок, но более точную информацию по запросам.