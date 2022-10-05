Віртуальна завіса: Google відключила свій додаток-перекладач у Китаї

Онлайн-переклад був одним із небагатьох сервісів Google, які працювали в Китаї після введення санкцій з боку США.

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Американська компанія Google закрила програму "Перекладач" (Translate) у Китаї на тлі технологічного протистояння Піднебесної та США. Про це стало відомо агентству Bloomberg.

На веб-сторінці сервісу для Китаю відображається фотографія пошукової панелі Google із прив'язаним до неї посиланням, яке при натисканні відкриває гонконгівський сайт "Перекладача", недоступний для інших регіонів країни. Прес-служба компанії заявила, що начебто закрили доступ до сервісу для материкової частини КНР "через низький рівень використання".

[ + – ] Сторінка китайської версії "Перекладача Google" Фото: Скриншот

Як зазначає ЗМІ, такий хід з боку Google пов'язаний із посиленням напруженості між Китаєм та США. Наразі обидві країни вживають заходів для захисту власних технологій та інтелектуальної власності напередодні партійного з'їзду Комуністичної партії КНР, на якому мають обрати нового політичного лідера.

"Перекладач" була однією з останніх програм Google, які працювали в Китаї — найбільшому інтернет-ринку світу. У 2010 році компанія заблокувала в країні свою пошукову систему через те, що китайський уряд запровадив жорстку цензуру контенту. У спробі зберегти користувачів, Google незабаром запустила для китайців спеціальний сайт і мобільний додаток, а також хотіла створити окрему версію пошукової системи, але відмовилася від цієї витівки.

Раніше Google дозволила користувачам видаляти свої персональні дані з Інтернету. Новий інструмент дозволяє людині перевірити, яку інформацію про неї відображає пошукова система, а потім вимагати видалити номер телефону, домашню адресу тощо. Розробники подали докладну інструкцію, як це зробити.

Писали також, що Google перестане відповідати на дивні та безглузді запити. Команда покращила роботу сервісу "вибрані фрагменти", тому пошуковик пропонує менше посилань, але більш точну інформацію за запитами.