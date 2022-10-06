Инженер разработал необычный дрон в форме пропеллера: как он работает и зачем нужен (видео)

Устройство может летать сразу трех режимах и определять расстояние до окружающих объектов.

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Инженер из США по имени Николас Рэм собрал прототип необычного дрона, по виду напоминающего пропеллер самолета. Он раскрыл особенности своего аппарата в ролике на YouTube.

Самыми популярными среди современных беспилотных летательных аппаратов являются мультикоптеры — они оснащены несколькими винтами, которые крепятся к стойками, торчащим из боков. Эти винты обеспечивают подъемную силу для взлета и мягкой посадки, а для горизонтального движения корпус устройства наклоняется в нужную сторону. При такой конструкции дроны тратят очень много энергии и развивают довольно низкую скорость, поэтому разработчики идут на разные ухищрения, чтобы совместить винты и крылья, поддерживающие аппарат в воздухе.

Николас Рэм сконструировал БПЛА с тремя крыльями, на каждом из которых находится по одному винту. В центре аппарата находится блок управления, аккумулятор и электроприводы, вращающие крылья. Дрон может летать в трех режимах: если задействованы только винты на кончиках крыльев — то он ничем не отличается от мультикоптера. Во втором режиме крылья поворачиваются, заставляя всю конструкцию вращаться на одном месте подобно пропеллеру. Наконец, в третьем режиме два крыла размещаются под небольшим углом, а третий направляется в небо, и БПЛА летит подобно самолету.

Инженер установил на свой дрон лазерный дальномер, чтобы контролировать высоту полета и не давать ему падать в режиме самолета. Изобретатель также обнаружил, что с помощью этой технологии можно измерять расстояние до всех окружающих объектов, то есть появляется функция лидара. Правда, для этого беспилотнику надо постоянно вращаться на месте, выпуская лазерные лучи.

Николас Рэм измерил мощность в разных режимах и обнаружил, что наиболее экономным является вращение на месте (35 Вт), средним — самолетный (70 Вт), а наиболее прожорливым — полет на одних лишь винтах (более 100 Вт).

Ранее компания DeltaQuad разработала гибридный дрон Evo eVTOL, который конструкцию самолета и мультикоптера. Используя преимущество обоих режимов, аппарат может летать в течение 4,5 часов.

До этого в Японии создали самый безопасный в мире дрон в виде шарика. Он улавливает сигналы от пульта управления и перемещается в нужном направлении при помощи ультразвука.