Інженер розробив незвичайний дрон у формі пропелера: як він працює і навіщо потрібний (відео)

Пристрій може літати відразу в трьох режимах і визначати відстань до навколишніх об'єктів.

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Інженер із США, на ім'я Ніколас Рем, зібрав прототип незвичайного дрона, що на вигляд нагадує пропелер літака. Він розкрив особливості свого апарата у ролику на YouTube.

Найпопулярнішими серед сучасних безпілотних літальних апаратів є мультикоптери — вони оснащені кількома гвинтами, що кріпляться до стійок, що стирчать з боків. Ці гвинти забезпечують підйомну силу для зльоту та м'якої посадки, а для горизонтального руху корпус пристрою нахиляється у потрібну сторону. З такою конструкцією дрони витрачають дуже багато енергії та розвивають досить низьку швидкість, тому розробники йдуть на різні хитрощі, щоб поєднати гвинти та крила, що підтримують апарат у повітрі.

Ніколас Рем сконструював БПЛА з трьома крилами, на кожному з яких знаходиться один гвинт. У центрі апарату знаходиться блок керування, акумулятор та електроприводи, що обертають крила. Дрон може літати у трьох режимах: якщо задіяні лише гвинти на кінчиках крил — він нічим не відрізняється від мультикоптера. У другому режимі крила повертаються, змушуючи всю конструкцію обертатися на одному місці подібно до пропелера. Нарешті, в третьому режимі два крила розміщуються під невеликим кутом, а третій прямує в небо, і БПЛА летить подібно до літака.

Інженер встановив на свій дрон лазерний далекомір, щоб контролювати висоту польоту та не давати йому падати в режимі літака. Винахідник також виявив, що за допомогою цієї технології можна вимірювати відстань до всіх навколишніх об'єктів, тобто з'являється функція лідара. Щоправда, для цього безпілотнику треба постійно обертатись на місці, випускаючи лазерні промені.

Ніколас Рем виміряв потужність у різних режимах і виявив, що найекономнішим є обертання на місці (35 Вт), середнім — літаковий (70 Вт), а найненажерливішим — політ на одних гвинтах (понад 100 Вт).

Раніше компанія DeltaQuad розробила гібридний дрон Evo eVTOL, який конструкцію літака та мультикоптера. Використовуючи перевагу обох режимів, апарат може літати протягом 4,5 години.

До цього в Японії створили найбезпечніший у світі дрон у вигляді кульки. Він уловлює сигнали від пульта керування та переміщається у потрібному напрямку за допомогою ультразвуку.