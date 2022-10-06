ИИ показал последствия ядерного удара: как выглядят первые секунды после взрыва (фото)

Не исключено, что бомбардировка или ракетная атака застанут людей врасплох прямо на улицах.

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На фоне успехов украинской армии появляется все больше опасений, что Россия применит ядерное оружие. Нейросети MidJourney и Stable Difussion по запросу Фокуса изобразили, как могут выглядеть первые секунды после удара.

The MidJourney — это модель искусственного интеллекта, нейросеть, "рисующая" картины на основе текстового описания от пользователя. В июле 2022 года команда разработчиков во главе с Дэвидом Хольцем запустила открытый бета-тест сервиса по платной подписке с временным бесплатным доступом.

Воспользоваться MidJourney можно на официальном канале в Discord, где она выполняет роль бота. В одном из чатов пользователю стоит ввести команду "/imagine" и прописать ключевые слова или параметры для изображения на английском языке. Спустя несколько минут ИИ предложит четыре варианта в виде коллажа, каждый из которых можно получить в большем разрешении. Есть также возможность развить идею и запросить еще четыре подобных картинки.

По запросу Фокуса MidJourney показала первые мгновения после ядерного взрыва где-то в Украине и в Киеве в частности. Нейросеть нарисовала людей, которые оказались на улице в момент удара. Судя по всему, многие из них застыли от неожиданности и даже не пытаются бежать.

Stable Difussion — похожий генератор изображений по текстовому описанию, выпущенный стартапом StabilityAI в открытый доступ, но в виде кода, который разработчики могут вставлять в свои проекты. При желании пользователь может установить программу на свой компьютер, но для этого необходимо знать язык программирования Python. К счастью, есть более простой способ — открыть сайт Dezgo, создатели которого встроили модель Stable Difussion со стандартными настройками.

Как показала практика, сервис не рисует, а скорее совмещает несколько фотографий из Интернета в единое изображение. Из-за этого картинки часто получаются размытыми, неестественными или непонятными. В большинстве случаев Stable Difussion представила ядерный удар по Украине как взрыв в одном из городов, на одном изображении можно заметить человека в зеленой форме и шлеме, вероятно, военного или спасателя, который невозмутимо идет с мешком за плечами на фоне радиоактивного облака.

Ранее писали, как ИИ Midjourney нарисовал будущее человечества. В представлении нейросети, Москву охвататят пожары, а Киев отстроится после войны.

Показывали также, как нейросеть Stable Diffusion изменила шедевры мирового искусства. По запросу блогера ИИ "осовременил" картины Леонардо да Винчи и других известных художников.