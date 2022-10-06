ИИ показал последствия ядерного удара: как выглядят первые секунды после взрыва (фото)
Не исключено, что бомбардировка или ракетная атака застанут людей врасплох прямо на улицах.
На фоне успехов украинской армии появляется все больше опасений, что Россия применит ядерное оружие. Нейросети MidJourney и Stable Difussion по запросу Фокуса изобразили, как могут выглядеть первые секунды после удара.
The MidJourney — это модель искусственного интеллекта, нейросеть, "рисующая" картины на основе текстового описания от пользователя. В июле 2022 года команда разработчиков во главе с Дэвидом Хольцем запустила открытый бета-тест сервиса по платной подписке с временным бесплатным доступом.
Воспользоваться MidJourney можно на официальном канале в Discord, где она выполняет роль бота. В одном из чатов пользователю стоит ввести команду "/imagine" и прописать ключевые слова или параметры для изображения на английском языке. Спустя несколько минут ИИ предложит четыре варианта в виде коллажа, каждый из которых можно получить в большем разрешении. Есть также возможность развить идею и запросить еще четыре подобных картинки.
По запросу Фокуса MidJourney показала первые мгновения после ядерного взрыва где-то в Украине и в Киеве в частности. Нейросеть нарисовала людей, которые оказались на улице в момент удара. Судя по всему, многие из них застыли от неожиданности и даже не пытаются бежать.
Stable Difussion — похожий генератор изображений по текстовому описанию, выпущенный стартапом StabilityAI в открытый доступ, но в виде кода, который разработчики могут вставлять в свои проекты. При желании пользователь может установить программу на свой компьютер, но для этого необходимо знать язык программирования Python. К счастью, есть более простой способ — открыть сайт Dezgo, создатели которого встроили модель Stable Difussion со стандартными настройками.
Как показала практика, сервис не рисует, а скорее совмещает несколько фотографий из Интернета в единое изображение. Из-за этого картинки часто получаются размытыми, неестественными или непонятными. В большинстве случаев Stable Difussion представила ядерный удар по Украине как взрыв в одном из городов, на одном изображении можно заметить человека в зеленой форме и шлеме, вероятно, военного или спасателя, который невозмутимо идет с мешком за плечами на фоне радиоактивного облака.
Ранее писали, как ИИ Midjourney нарисовал будущее человечества. В представлении нейросети, Москву охвататят пожары, а Киев отстроится после войны.
Показывали также, как нейросеть Stable Diffusion изменила шедевры мирового искусства. По запросу блогера ИИ "осовременил" картины Леонардо да Винчи и других известных художников.